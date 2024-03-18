Ритейлеры пытаются снизить зависимость импорта от Эквадора

Крупные ритейлеры начали искать замену поставкам бананов из Эквадора, сообщили «Ъ» в сетях. Так, X5 Group (магазины «Пятерочка» и «Перекресток») наращивает импорт из Индии, Коста-Рики, Колумбии, Бразилии, Турции, Египта и иных стран. Первую тестовую партию в 20 тонн бананов из Индии X5 получила 14 марта, поставка из Коста-Рики ожидается. Импорт из Колумбии, Бразилии, Турции, Египта — в перспективе, есть предложения из Вьетнама, Китая и Камеруна, добавили в X5.
В 2023 году X5 заняла первое место по импорту бананов в России, увеличив ввоз этого продукта год к году на 8%, до 386 тыс. тонн, говорят в компании. Все поставки были выполнены из Эквадора. В 2023 году, по имеющимся у «Ъ» данным участников рынка, импорт бананов в Россию увеличился год к году на 28,7 тыс. тонн, до 1,38 млн тонн. По данным «Руспродсоюза», более 95% поставок приходится на Эквадор. Однако в последнее время импорт из этой страны оказался под угрозой срыва.
Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора, в феврале 2023 года:
Мы даем право пяти эквадорским компаниям поставлять бананы.
В феврале глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о приостановке сертификации бананов пяти эквадорских поставщиков из-за выявленной в плодах мухи-горбатки. Этому предшествовало заявление президента Эквадора Даниэля Нобоа о планах передать США вооружение российского производства, которое затем может быть отправлено на Украину.
После того как Эквадор отменил решение о передаче вооружения, в середине февраля Россельхознадзор разрешил поставки. Однако это не снизило опасений импортеров бананов, так как в начале 2024 года президент Эквадора объявил чрезвычайное положение и режим «внутреннего вооруженного конфликта» из-за бунта преступных формирований в стране после побега из тюрьмы лидера группировки «Лос-Чонерос». Президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирина Норина тогда говорила РБК, что контрагенты предупреждают о возможных перебоях в поставках бананов, в том числе в связи с нестабильной логистикой.
В транспортной компании FESCO, доставившей 14 марта первую партию бананов из Индии по заказу Х5 Group, говорят, что обсуждают с другими ритейлерами доставку такой продукции из Индии и Вьетнама вместо Эквадора.
В «Магните» сообщили «Ъ», что рассматривают альтернативные поставки бананов и уже тестируют импорт этой продукции из нескольких стран, в том числе из Индии и Вьетнама. Во «Вкусвилле» говорят, что изучают вопрос расширения зоны импорта бананов, в том числе исходя из соотношения цены и качества. В «Ленте», «Ашане» и «Метро» «Ъ» не ответили.
Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов соглашается, что складывающая нестабильная политическая ситуация в Эквадоре может стимулировать импортеров менять географию поставок бананов. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что бананы — один из основных генераторов трафика в продуктовых магазинах и «обязательный атрибут ценностного предложения для сетей». По данным NielsenIQ, с октября 2022 по октябрь 2023 года продажи бананов выросли на 19,6%. Это третий результат среди фруктов после груш и авокадо, продажи которых в деньгах увеличивались на 26,1% и 26,7%.
Гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий, впрочем, предупреждает, что импорт бананов из Индии осложняется долгой транспортировкой от мест выращивания до российских портов при относительно коротком сроке хранения традиционных для страны сортов. В целом, отмечает она, любое значительное изменение географии поставок может занять несколько лет и будет сопровождаться ростом розничных цен. По данным Росстата, средние потребительские цены на бананы в России с января 2023 по январь 2024 года уже выросли на 46%, до 155,27 ₽ за килограмм.
Владимир Комаров