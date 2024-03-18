Ритейлеры пытаются снизить зависимость импорта от Эквадора

В 2023 году X5 заняла первое место по импорту бананов в России, увеличив ввоз этого продукта год к году на 8%, до 386 тыс. тонн, говорят в компании. Все поставки были выполнены из Эквадора. В 2023 году, по имеющимся у «Ъ» данным участников рынка, импорт бананов в Россию увеличился год к году на 28,7 тыс. тонн, до 1,38 млн тонн. По данным «Руспродсоюза», более 95% поставок приходится на Эквадор. Однако в последнее время импорт из этой страны оказался под угрозой срыва.