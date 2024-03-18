Постпред: в Крыму прорабатывают внедрение альтернативы SWIFT

По его словам, подразумевается система взаимных безвалютных зачетов по товарообмену, при которой два банка со стороны продавца и покупателей регулируют баланс средств на взаимно открытых счетах. Как утверждает Мурадов, подобная система будет интересна партнерам России в странах Африки и Латинской Америки.