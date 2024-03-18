Постпред: в Крыму прорабатывают внедрение альтернативы SWIFT

По его словам, подразумевается система взаимных безвалютных зачетов по товарообмену, при которой два банка со стороны продавца и покупателей регулируют баланс средств на взаимно открытых счетах. Как утверждает Мурадов, подобная система будет интересна партнерам России в странах Африки и Латинской Америки.
«Для крымских товаропроизводителей при выходе на рынки дружественных России стран остается нерешенной проблема расчетов… Зарубежные партнеры боятся попасть под вторичные санкции и уклоняются от работы на крымском направлении», — пояснил постпред в интервью «РИА Новости».
Председатель Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина говорила, что отключение от SWIFT стало одним из самых болезненных ограничений для России. В качестве альтернативы SWIFT в стране создали Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). В январе 2024 года ЦБ сообщил, что к СПФС подключилось 557 банков и компаний из 20 стран.
Лаура Кеффер