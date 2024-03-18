Поставки яиц из Белоруссии в Россию в 2024 году выросли в 3,1 раза

«Из Белоруссии с начала 2024 года импортировано 171,1 млн шт. яиц, что в 3,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2023 году из Белоруссии в Россию за указанный период было отгружено 53,5 млн шт. яиц», — говорится в сообщении.