Обзор ситуации на долговом и валютном рынке

На локальном рынке основным событием текущей недели является решение ЦБ по денежно-кредитной политике. Мы ожидаем, что регулятор оставит ключевую ставку неизменной — на уровне 16%. Текущие темпы инфляции хотя и снизились относительно осенних уровней прошлого года, но остаются выше таргета ЦБ. Более того, сохраняются и основные проинфляционные факторы, ключевые из которых — это состояние экономики и рынка труда, бюджетная политика, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, высокие темпы кредитования в отдельных сегментах. Поэтому, на наш взгляд, снижение ставки пока выглядит преждевременным, а замедление текущей инфляции может быть неустойчивым. Кроме этого, Минфин, вероятно, продолжит размещать выпуски с фиксированным купоном, что будет оказывать давление на данный сегмент рынка облигаций. В таких условиях флоатеры (облигации с плавающей ставкой) по-прежнему сохраняют свою инвестиционную привлекательность. Мы продолжаем следить за оперативными экономическими данными на долговом рынке и в ближайшее время будем оценивать целесообразность увеличения облигаций с фиксированным купоном в портфелях.