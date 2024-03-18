Обзор ситуации на долговом и валютном рынке

Российский рынок облигаций
На локальном долговом рынке наблюдалась негативная динамика: доходности ОФЗ выросли в среднем на ~20−40 б.п. Выходящие данные по недельной инфляции по-прежнему говорят об умеренном росте цен. Вместе с этим, Министерство финансов продолжает размещать ОФЗ-ПД (выпуски с фиксированным купоном) в заметных объемах. Так, на прошлой неделе ведомство разместило гособлигаций на 49,5 млрд руб. по номиналу. Весь объем пришелся на выпуск ОФЗ-ПД 26243 (погашение в 2038), в то время как аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26219 (погашение в 2026 г.) не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Индексы рублевых гособлигаций МосБиржи и корпоративных облигаций снизились на 1% и 0,2% соответственно.
На локальном рынке основным событием текущей недели является решение ЦБ по денежно-кредитной политике. Мы ожидаем, что регулятор оставит ключевую ставку неизменной — на уровне 16%. Текущие темпы инфляции хотя и снизились относительно осенних уровней прошлого года, но остаются выше таргета ЦБ. Более того, сохраняются и основные проинфляционные факторы, ключевые из которых — это состояние экономики и рынка труда, бюджетная политика, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, высокие темпы кредитования в отдельных сегментах. Поэтому, на наш взгляд, снижение ставки пока выглядит преждевременным, а замедление текущей инфляции может быть неустойчивым. Кроме этого, Минфин, вероятно, продолжит размещать выпуски с фиксированным купоном, что будет оказывать давление на данный сегмент рынка облигаций. В таких условиях флоатеры (облигации с плавающей ставкой) по-прежнему сохраняют свою инвестиционную привлекательность. Мы продолжаем следить за оперативными экономическими данными на долговом рынке и в ближайшее время будем оценивать целесообразность увеличения облигаций с фиксированным купоном в портфелях.
Глобальный рынок облигаций
На прошлой неделе на мировых рынках облигаций динамика была негативная: доходности 2-летних гособлигаций США (UST) выросли на 24 б.п. до 4,72%; 10-летних — на 22 б.п. до 4,3%. В США вышедшие данные по инфляции оказались несколько хуже ожиданий: рост индекса потребительских цен (ИПЦ) составил 3,2% г/г (ожидался рост на 3,1% г/г), а изменение базового ИПЦ («очищен» от волатильных цен на продукты питания) составило 3,8% г/г, что также оказалось выше ожиданий (3,7% г/г). Несколько более высокое, чем предполагалось ранее инфляционное давление может потребовать, при прочих равных, более продолжительный период жесткой монетарной политики от ФРС США.
Важным событием недели для глобальных рынков станет заседание ФРС, на котором ставка, вероятно, останется неизменной (на уровне 5,25−5,5%). Помимо этого, решение по монетарной политике примут Банк Англии и Народный банк Китая. Кроме заседаний ЦБ, на текущей неделе в США и в еврозоне выйдут предварительные данные по PMI за март, которые предоставят оперативные данные о состоянии их экономик.
Комментарий по рублю
На прошедшей неделе рубль ослаб по отношению к доллару на 2,5%, закрыв пятничную сессию на уровне 92,9. Мы ожидаем, что в ближайшее время курсу рубля окажут поддержку сравнительно высокие цены на нефть и жесткая монетарная политика ЦБ. Кроме этого, в ближайшие недели продажи экспортёров могут подрасти на фоне увеличения налоговых выплат. В марте текущего года нефтегазовые компании будут платить поквартальный НДД, что заметно повышает налоговые выплаты: по оценкам УК Первая, нефтяники могут заплатить около ~1,2 трлн руб. в марте после 0,7−0,9 трлн руб. в январе-феврале 2024 г. и 0,65 трлн руб. в декабре 2023 г. В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 90−93 рублей за до
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ллар США.