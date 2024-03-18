Названа стоимость поступивших к дилерам новых автомобилей Solaris

Отмечается, что первая партия пятиместных седанов Solaris HS в комплектации Comfort + ADV с ДВС объемом 1,6 л с АКПП прибыла в дилерский центр «Аларм-Моторс Hyundai» в Санкт-Петербурге. Все автомобили из данной партии забронировали корпоративные клиенты.
В дилерском центре журналистам рассказали, что цены на эти авто в зависимости от комплектации будут варьироваться в диапазоне от 1,9 млн до 2,3 млн рублей.
Также сообщается, что в ближайшее время возможны поставки еще трех моделей данной марки: кроссовера Solaris HC, седана Solaris KRS и кросс-хетчбэка Solaris KRX.
По словам генерального директора ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого, компания рассчитывает реализовать в 2024 году более 400 автомобилей данной марки. При этом он уточнил, что конкретизировать планы поможет понятная производственная динамика на автозаводе бренда в Санкт-Петербурге.
Компания АГР запустила продажи машин под брендом Solaris 22 февраля. Они производятся на заводе в Санкт-Петербурге.
Автомобильный завод «АГР» является бывшим предприятием южнокорейского концерна Hyundai. В январе текущего года его купила компания «Арт-Финанс» (материнская компания АГР).
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