Китайские аэротакси поступили в свободную продажу

В понедельник опция покупки аэротакси оказалась недоступна, так как один из пользователей успел забронировать устройство. В компании заявили, что после оплаты аппарат доставят бесплатно в течение 30 дней.
В прошлом году управление гражданской авиации Китая выдало сертификат летной годности воздушному такси EHang EH216-S с вертикальным взлетом и посадкой.
Автономный полет работает следующим образом: удаленный оператор следит за движением машины по заданному маршруту, но в случае необходимости берет управление на себя. Самим же пассажирам нужно будет только смотреть на окрестности.
Что касается конструкции аэротакси, то она представляет собой простую схему оптокоптера без изменения в конфигурации во время полета. При этом летать машина сможет на 35 км со скоростью до 135 км/ч. Грузоподъемность EH216-S составляет 220 кг.