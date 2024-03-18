К осени 2024 года молочная продукция в России может подорожать на 7−10%

Также не стоит забывать о сезонности. В частности, о соотношении производства молока в летний и зимний период, отметила эксперт. «Отсюда и периоды потенциального повышения цен, а еще неизбежная необходимость обновления оборудования и производственных помещений», — сказала Лебединская.