К осени 2024 года молочная продукция в России может подорожать на 7−10%

К сентябрю 2024 года в России молочная продукция может подорожать на 7−10%. Об этом сообщила доцент кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.
В беседе с «Парламентской газетой» она уточнила, что отрасли предстоит удовлетворять растущий спрос, следовательно, придется модернизировать старые мощности, открывать новые, внедрять высокотехнологичные решения.
Также не стоит забывать о сезонности. В частности, о соотношении производства молока в летний и зимний период, отметила эксперт. «Отсюда и периоды потенциального повышения цен, а еще неизбежная необходимость обновления оборудования и производственных помещений», — сказала Лебединская.
К росту цен на молоко и молочную продукцию может привести возросшее количество потребления продукции и увеличение себестоимости для российский производителей. По словам председателя Национального молочного союза Артема Белова, только за 2023 год себестоимость молочной продукции увеличилась на 16%.
Ранее сообщалось, что недобросовестные поставщики в России стараются сэкономить на производстве товаров и поставляют на рынок фальсифицированную продукцию. Россельхознадзор выявил множество нарушений у фирмы из Санкт-Петербурга, которая занималась поставками в детские сады и школы Оренбургской области.