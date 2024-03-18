Эксперты предсказали неизменность ключевой ставки на уровне 16%

«Минутки» (резюме обсуждений по ставке) и другие материалы февральского заседания совета директоров указывают на паузу в марте и с высокой вероятностью в апреле, полагает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Рынки и экономика реагируют на случившиеся ранее повышения ставок, но глубина и скорость снижения инфляции неочевидны, отмечает эксперт: «Текущая инфляция снизилась (а годовая на пике — но она результат эффекта базы в первую очередь), однако инфляционные ожидания высоки. Плюс новая неопределенность с планами правительства, которые будут понятны в мае. Поэтому самое простое — взять паузу в риторике как минимум до апреля, а в действиях по ставке — до июля».