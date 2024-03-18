Доля РНПК на рынке перестрахования снизилась

Доля Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) во взносах, принятых в перестрахование без учета ОСАГО, снизилась с 79% в 2022 году до 72% в 2023 году, отмечается в отчете Центробанка.
Коэффициент концентрации рынка Херфендаля-Хиршмана также сократился: с 0,63 до 0,53. Максимальное значение показателя — 1, что соответствует монополии в секторе.
Объем страховых премий РНПК за входящее перестрахование снизился на 13%, до 88 млрд рублей, подсчитал «Коммерсантъ». При этом общая сумма сборов повысилась на 4% и достигла 164 млрд рублей. Доля «дочки» Центробанка составила 53%. Одновременно увеличились премии других крупных игроков на рынке. В частности, сборы СОГАЗа выросли более чем вдвое, до 10,4 млрд руб., ВСК — на 43%, до 9,7 млрд руб., «РЕСО-Гарантии» — на 29%, до 8,3 млрд руб.
Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) объяснили «Коммерсанту», что компании стали увеличивать собственное удержание после ужесточения требований РНПК к договорам, передающимся в перестрахование. Так, при страховании складов РНПК отказалась покрывать убытки, к которым привели нарушения правил безопасности. Также в ВСС отметили, что при росте доли собственного удержания страховщики стали чаще обращаться за перестрахованием к другим компаниям вместо РНПК.
С 2021 общая доля взносов, переданных в перестрахование в Россию, выросла с 28,4% до 97%. До 2022 года российские компании перестраховывались, в основном, в международных финансовых группах из Европы и США. Однако после введения санкций Центробанк обязал страховщиков передавать не менее 50% рисков в РНПК. Капитал РНПК был увеличивался ЦБ дважды, сначала с 71 млрд до 300 млрд рублей, а затем в 2023 году — до 750 млрд рублей.
В статистике по взносам не учитывалось страхование по ОСАГО, так как компании передают часть премий по нему в отдельный перестраховочный пул.