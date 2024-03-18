Доля РНПК на рынке перестрахования снизилась

С 2021 общая доля взносов, переданных в перестрахование в Россию, выросла с 28,4% до 97%. До 2022 года российские компании перестраховывались, в основном, в международных финансовых группах из Европы и США. Однако после введения санкций Центробанк обязал страховщиков передавать не менее 50% рисков в РНПК. Капитал РНПК был увеличивался ЦБ дважды, сначала с 71 млрд до 300 млрд рублей, а затем в 2023 году — до 750 млрд рублей.