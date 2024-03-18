Для ровного счета: МТС запускает новую биллинговую систему

Отвязанный номер
МТС запускает новую биллинговую платформу, которая заменит систему Foris — последней оператор пользовался больше 20 лет, рассказали Forbes в компании. В течение года МТС планирует перевести на Telecom Platform 30% абонентов, а за ближайшие три года — всех своих клиентов. Всего у МТС по итогам 2023 года 81,1 млн только мобильных абонентов.
Биллинг представляет собой автоматизированную систему расчетов. Это комплексное программное решение, которое формирует счета, стандартизирует процесс их оплаты и приема платежей. Помимо основной задачи, биллинговая система обеспечивает финансовый мониторинг, управление рисками и глубокую аналитику — доступ к детальной статистике по транзакциям, обзор повторяющихся доходов, бизнес-данных и отчетов.
В отличие от монолитной Foris Telecom Platform построена на микросервисной архитектуре, которая предполагает, что софт разбивается на небольшие автономные компоненты, поясняет руководитель направления технологического развития МТС Назар Гельдыев. «Старая биллинговая система Foris телеком-центрична, она завязана на номер телефона, который используется в качестве идентификатора для всех сервисов. Telecom Platform может использовать в качестве единого идентификатора паспортные данные, номер контракта фиксированной связи или даже телефонный номер другого оператора», — говорит он.
Распространить новую биллинговую систему МТС планирует на все свои сервисы экосистемы, а начать намерена с кинотеатра Kion, сервиса книг «Строки», «МТС Музыки» и МТС Банка. С помощью новой биллинговой системы МТС будет запускать услуги конвертации одних услуг экосистемы в другие, например, обмен неиспользованного трафика в поездки с помощью «Юрент» или контент в Kion, отметил он.
«Сейчас средство платежа — это абонентский счет, к которому привязаны все остальные сервисы. Новая биллинговая система использует банковскую карту для оплаты всех сервисов экосистемы, в том числе и мобильной связи. Это значит, у абонента плата будет списываться как при оплате интернет-кинотеатров с банковской карты, не нужно будет каждый месяц вносить средства на абонентский счет», — заключает Назар Гельдыев. В МТС считают, что Telecom Platform позволит сократить время вывода новых продуктов на рынок до 75% к 2025 году.
Без обкатки не обойтись
Биллинговая система на такое количество абонентов, как у МТС, может обойтись примерно в $350−400 млн, оценивает генеральный директор ComNews Group Леонид Коник. В качестве референса он приводит контракт Veon на замену биллинговых систем Amdocs на решения Ericsson во всех странах присутствия. Сумма того контракта, заключенного в 2017 году, составила $1 млрд, при этом тогда компании группы Veon обслуживали 200 млн абонентов (25% из них — в России).
Впрочем, если создавать систему своими силами, можно сэкономить от 30% до 60% от этой суммы, добавляет Коник. МТС превратилась из оператора связи в цифровую экосистему и нуждается в новом подходе к тарификации и сбору платежей, а значит, в новой биллинговой системе, считает Коник. Но риски в большом количестве багов при создании такого продукта с чистого листа очень велики, продолжает он.
«Биллинг относится к категории высоконагруженных систем, которые требуют большого опыта их разработки. Малейшие неполадки могут привести к недоступности части услуг или неоправданным списаниям, подрывая лояльность абонентов. МТС уже сталкивалась с такой проблемой, когда в 2004—2005 годах переходила с биллинга российского CBOSS на Foris от чешской STROM Telecom. Тогда компанию долго лихорадило из-за неоправданных списаний с абонентских счетов, и негативный мем “МТС ворует” потом тянулся за компанией несколько лет», — вспоминает Леонид Коник.
На абонентов смена биллинга влиять «не должна никак», если запускается не совсем сырой продукт, уверен аналитик профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. Переход к микросервисной архитектуре расширит возможности оператора гибко тарифицировать услуги, что может положительно сказаться на его доходах. «Как правило, какое-то время старый и новый биллинг работают параллельно. Риск сбоев в работе новой платформы выше, чем в применявшейся ранее, но я бы не ждал заметных проблем. Тем более, что микросервисная платформа в целом надежнее монолитной, сбои в ней, если и случаются, то носят локальный характер», — рассуждает Бойко.
Интеграция IT-систем сотового оператора с системами своего банка позволит объединить взаимодействие с каждым клиентом в единый процесс, где от получения услуги до оплаты все происходит бесшовно, считает IT-архитектор практики «Стратегия трансформации» компании «Рексофт Консалтинг» Григорий Гашников. Наличие единого каталога сервисов с системами МТС-Банка позволит подтянуть программы лояльности, связывая инициируемые клиентом события (покупки, звонки, геопозицию) в набор данных, который может быть использован для предиктивной аналитики и кросс-продаж, размышляет он.
Гибкий подход
Переход разработчиков биллинговых систем и связанных с ними систем поддержки операций от монолитных продуктов исключительно для учета объема «отгруженных» телеком-услуг к модульным и гибким платформам — общая тенденция. Такие платформы способны отслеживать продажу цифровых сервисов на протяжении всего их жизненного цикла, говорят эксперты. «Этим путем, в частности, идут Amdocs, NetCracker, Oracle, Comarch и др., — приводит примеры Леонид Коник. — Большинство телекоммуникационных компаний в мире покупают продукты у этих независимых разработчиков». В России, однако, мобильные операторы пошли другим путем и используют биллинг, созданный аффилированными структурами, обращает внимание он.
Архитектура биллинга зачастую становится проблемой для запуска новых услуг операторами, рассуждает генеральный директор «Комфортел» Дмитрий Петров. По его словам, запуск любых новых услуг требует доработки биллинговой системы, и если разработчик софта находится на другой стороне, «не в твоей компании», то этот процесс может затягиваться и дорого стоить. «Такая разработка может стоить десятки миллионов долларов, может быть, даже сотни. Но это в любом случае миллиарды рублей», — говорит Петров. По его мнению, когда компания сама создает софт, то его доработка всегда происходит в разы быстрее. «Мир меняется, все компании становятся клиентоцентричными, экосистемными, что требует нового подхода, который должен быть гораздо более гибким», — резюмирует он.
«Вымпелком» (бренд билайн) в начале марта этого года выкупил права на исходный код ядра биллинговой системы американо-израильской компании Amdocs. Как уточняла исполнительный вице-президент по розничному бизнесу «Вымпелкома» Светлана Кирсанова, биллинговую систему уже встроили в общий IТ-ландшафт оператора, основанный на собственных разработках. Tele2 («Т2 РТК холдинг») выкупила биллинг еще в феврале 2022 года, приобретя у «ТД медиа» 100% акций разработчика биллинговых систем НПФ «Беркут». «Мегафон» в конце 2022 года выкупил своего давнего партнера и поставщика биллинга компанию «Нэксайн» (работает под брендом Nexign).
Анастасия Гаврилюк