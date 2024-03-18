Для ровного счета: МТС запускает новую биллинговую систему

Архитектура биллинга зачастую становится проблемой для запуска новых услуг операторами, рассуждает генеральный директор «Комфортел» Дмитрий Петров. По его словам, запуск любых новых услуг требует доработки биллинговой системы, и если разработчик софта находится на другой стороне, «не в твоей компании», то этот процесс может затягиваться и дорого стоить. «Такая разработка может стоить десятки миллионов долларов, может быть, даже сотни. Но это в любом случае миллиарды рублей», — говорит Петров. По его мнению, когда компания сама создает софт, то его доработка всегда происходит в разы быстрее. «Мир меняется, все компании становятся клиентоцентричными, экосистемными, что требует нового подхода, который должен быть гораздо более гибким», — резюмирует он.