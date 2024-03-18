Чистая прибыль сети «Вкусно — и точка» по РСБУ за 2023 год составила 14,2 млрд рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль компании «Система ПБО», управляющей сетью ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2023 году составила 14,2 млрд рублей против чистого убытка в 11,6 млрд рублей в 2022 году, следует из отчета компании.