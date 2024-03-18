Чистая прибыль сети «Вкусно — и точка» по РСБУ за 2023 год составила 14,2 млрд рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль компании «Система ПБО», управляющей сетью ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2023 году составила 14,2 млрд рублей против чистого убытка в 11,6 млрд рублей в 2022 году, следует из отчета компании.
Выручка «Системы ПБО» увеличилась в 2,1 раза, до 155,7 млрд рублей, валовая прибыль составила 27,4 млрд рублей против убытка в 799 млн годом ранее, прибыль до уплаты налогов составила 17,2 млрд рублей против 14 млрд рублей убытка в 2022 году.
Прибыль компании от продаж составила 15,5 млрд рублей против 8 млрд рублей прибыли годом ранее.
О компании.
«Вкусно — и точка» — ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, представленная в 63 субъектах РФ. Компания, пришедшая на смену сети «Макдоналдс», постепенно, с 12 июня 2022 года, возобновляет работу предприятий по всей стране.