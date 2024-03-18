МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль «Инарктики» по МСФО в 2023 году выросла на 27% по сравнению с 2022 годом и составила 15,5 млрд рублей, сообщила компания.
«Чистая прибыль выросла на 27%, до 15,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщает компания, выручка в 2023 году выросла на 21% по сравнению с 2022 годом и составила 28,5 млрд рублей на фоне роста продаж. Валовая прибыль увеличилась на 38%, до 21,2 млрд рублей. Размер выплаченных дивидендов увеличился на 18% и составил 3,9 млрд рублей, добавляется в сообщении компании.
«В 2023 году мы наблюдали восстановление спроса на лососевые на российском рынке в натуральном и денежном выражении, продажи “Инарктики” в 2023 году показали рост не только к 2022 году, но и к докризисному 2021 году, достигнув 28,2 тыс. т», — прокомментировал генеральный директор компании Илья Соснов, чьи слова приводятся в сообщении.
О компании.
«Инарктика» является управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевые направления деятельности группы под управлением компании включают: товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области и товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия.
Развитие аквакультуры является стратегическим направлением деятельности компании. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тыс. тонн красной рыбы.