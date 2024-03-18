Чистая прибыль «Инарктики» по МСФО в 2023 году выросла на 27%

«В 2023 году мы наблюдали восстановление спроса на лососевые на российском рынке в натуральном и денежном выражении, продажи “Инарктики” в 2023 году показали рост не только к 2022 году, но и к докризисному 2021 году, достигнув 28,2 тыс. т», — прокомментировал генеральный директор компании Илья Соснов, чьи слова приводятся в сообщении.