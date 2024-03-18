ЦБ проверяет банки на серый платежный трафик

Вопросы к банку у регулятора начались еще в прошлом году. В августе 2023 года из-за предписания ЦБ банк ограничил вывод средств физическими лицами с Qiwi-кошельков на банковские счета, а также на снятие наличных. Позже экс-гендиректор группы Qiwi Андрей Протопопов заверял, что компания устранила все неточности в оформлении документации, которые были указаны в предписании Банка России, и направила отчёт о проделанной работе регулятору.