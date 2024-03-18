ЦБ обяжут бороться с отмыванием средств через цифровой рубль

Исходя из информации в пояснительной записке к проекту, на ЦБ, как на оператора платформы, будет возложен «основной “противолегализационный” функционал» — регулятор назначает должностное лицо, отвечающее за реализацию борьбы с отмыванием при операциях с цифровыми рублями, проверяет открывающих цифровые счета компании и граждан на вероятность реализации рисков совершения ими подозрительных операций и так далее.