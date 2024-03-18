ЦБ обяжут бороться с отмыванием средств через цифровой рубль

Депутаты внесли на рассмотрение законопроект, по которому будет определяться регламент борьбы с отмыванием средств (ПОД/ФТ) при операциях с цифровыми рублями, пишет «Коммерсант».
Исходя из информации в пояснительной записке к проекту, на ЦБ, как на оператора платформы, будет возложен «основной “противолегализационный” функционал» — регулятор назначает должностное лицо, отвечающее за реализацию борьбы с отмыванием при операциях с цифровыми рублями, проверяет открывающих цифровые счета компании и граждан на вероятность реализации рисков совершения ими подозрительных операций и так далее.
Банки будут обязаны идентифицировать клиентов-пользователей платформы и передавать их идентификационные данные в ЦБ.
«Мы планируем максимально автоматизировать эти процессы и использовать искусственный интеллект», — утончил регулятор.
Законопроект предусматривает новый вид обязательного контроля над кредитными организациями, принимающими участие в проекте, обусловленный совершением операций по зачислению и списанию денежных средств на счет и со счета цифрового рубля и соответственно списанием и зачислением указанных средств с банковского счета или электронного кошелька клиента, говорится в документе.
Однако, банки боятся, что на них могут переложить основную часть операций по ПОД/ФТ с цифровыми рублями. Законопроект уже предполагает для банков «достаточно обширные обязанности по направлению информации в ЦБ, в том числе в ответ на запросы», — обеспокоен вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
Банки обяжут следить за первичной идентификацией клиента, однако, в соответствии с базовыми принципами FATF, финальная ответственность все равно останется на операторе, уточнил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и переводов Виктор Достов.
В январе ЦБ сообщил, что в рамках второго этапа пилота цифрового рубля к нему присоединится еще 17 кредитных организаций, в том числе Сбербанк и «Тинькофф банк». Среди банков, которые подписали договор на участие, помимо Сбербанка и «Тинькофф банка», фигурируют «Банк Русский Стандарт», Экспобанк, РНКБ Банк, Россельхозбанк, «МСП Банк», Новикомбанк, Банк «Точка», банк «ВБРР» и другие.
ЦБ с августа 2023 года запустил пилотирование цифрового рубля. Сейчас в тестировании цифрового рубля помимо банков уже участвуют около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний. Массовое внедрение цифрового рубля запланировано на 2025 год.