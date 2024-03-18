Bloomberg назвал страну, которая заменит Индию в закупке российской нефти

О том, что Индия, крупнейший покупатель морских партий российской нефти, перестала закупать нефть сорта Sokol, стало известно в марте. Эта страна не получала Sokol в декабре и январе, писал Reuters со ссылкой на торговые источники и данные отслеживания танкеров. По данным Bloomberg, в декабре танкеры с Sokol простаивали в нескольких милях от берегов Индии. Агентство предположило, что проблема в трудностях с оплатой, возникающих из-за санкций, но в правительстве Индии заверили, что дело в непривлекательности скидок, а проблем с переводом средств нет.