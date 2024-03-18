Банки ужесточили требования к выдаче ипотеки

Однако, несмотря на развитие электронных сервисов, банки стали перестраховываться, отмечают участники рынка. Практика предоставления кредита по двум документам (а зачастую было достаточно лишь паспорта) уходит. Банки меньше доверяют тому, какой доход указал в анкете клиент. Зачастую требования дополнительных документов — в интересах заемщика: сведения о его доходах на «Госуслуги» могут поступать с запозданием, какая-то информация может и вовсе не прийти. Например, клиент может иметь доход от сдачи в аренду недвижимости, но заплатить налоги и сообщить об этом он должен лишь в следующем году.