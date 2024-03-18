Акции «ТКС Холдинга» перешли к росту после падения в первый день торгов

На открытии торгов акции «ТКС холдинг» снижались на 2,5% (стоили 2980 рублей за штуку). Затем падение усилилось до 6% — 2878 рублей за бумагу. «Так происходит из-за того, что инвесторы, купившие бумаги вне НРД с дисконтом, сейчас фиксируют прибыль по своим позициям, объясняет эксперт “Альфа-Капитал” Дмитрий Скрябин. “Собственно это и есть тот самый “навес”. Не исключено, что по этой причине бумаги продолжат оставаться под давлением как минимум в течение нескольких дней”, — отмечает он.