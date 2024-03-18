Акции «ТКС Холдинга» перешли к росту после падения в первый день торгов

Акции головной компании Тинькофф банка — «ТКС Холдинг» — полностью отыграли падение после возобновления торгов в понедельник, 18 марта, следует из данных Мосбиржи. Примерно в 16:00 по мск бумаги перешли к росту, и по состоянию на 16:10 мск выросли уже на 0,9% к закрытию торгов, до 3085 рублей за акцию.
«Восстановление котировок после просадки утром произошло быстрее, чем мы ожидали. При этом допускаем, что в ближайшее время навес продавцов ещё будет ощущаться», — отмечают аналитики ПСБ.
На открытии торгов акции «ТКС холдинг» снижались на 2,5% (стоили 2980 рублей за штуку). Затем падение усилилось до 6% — 2878 рублей за бумагу. «Так происходит из-за того, что инвесторы, купившие бумаги вне НРД с дисконтом, сейчас фиксируют прибыль по своим позициям, объясняет эксперт “Альфа-Капитал” Дмитрий Скрябин. “Собственно это и есть тот самый “навес”. Не исключено, что по этой причине бумаги продолжат оставаться под давлением как минимум в течение нескольких дней”, — отмечает он.
Торги акциями ТКС на Московской бирже начались 18 марта после месячного перерыва из-за редомициляции. Мосбиржа остановила торги расписками TCS Group из-за редомициляции компании с 20 февраля, в режиме «Т+1» — с 16 февраля.
МКПАО «ТКС Холдинг», созданное в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию, в конце февраля было зарегистрировано в специальном административном районе на острове Русский в Приморском крае.
«Интеррос» Владимира Потанина стал основным акционером TCS Group в апреле 2022 года, выкупив 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в РФ иноагентом).