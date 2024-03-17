В Турции опровергли слухи о том, что доллар будет стоить 40 лир

Отмечается, что стоимость турецкой валюты ранее достигла исторического минимума, впервые превысив 32 лиры за доллар. С начала 2024 года она опустилась на 9% по отношению к американскому доллару. Кром того, обвал курса лиры зафиксирован и к другим валютам, включая евро, рубль и юань.
«Утверждения некоторых СМИ, такие как “Определен уровень курса доллара через 15 дней”, “Доллар будет стоить 40 TL через 15 дней”, “Произошла утечка отчета Центрального банка”, не соответствуют действительности», — цитирует агентство заявление Центра по борьбе с дезинформацией.
В ведомстве подчеркнули, что нет никаких оснований полагать, что доллар будет стоить 40 лир через 15 дней.
В середине февраля лира обновила исторический минимум, достигнув 2,92 рубля. Это произошло в результате высокой инфляции в стране, которая в январе достигла 64,86%.