В Турции опровергли слухи о том, что доллар будет стоить 40 лир

Отмечается, что стоимость турецкой валюты ранее достигла исторического минимума, впервые превысив 32 лиры за доллар. С начала 2024 года она опустилась на 9% по отношению к американскому доллару. Кром того, обвал курса лиры зафиксирован и к другим валютам, включая евро, рубль и юань.