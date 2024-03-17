В России началась стагнация на региональных рынках вторичной недвижимости

По информации «ЦИАН. Аналитики», в марте 2024 года средняя стоимость вторичного жилья на 18 ключевых региональных рынках составила 142,8 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за месяц на 0,5%. В «Этажах» среднюю цену по России оценивают в 122,1 тыс. за «квадрат».