В приложении Газпромбанка наблюдается сбой при переводе средств

В приложении Газпромбанка (ГПБ) наблюдается сбой при переводе средств между счетами, на счета в другой банк и из другого банка, рассказали Frank Media (FM) несколько клиентов кредитной организации.
В поддержке ГПБ признают проблемы только при переводе средств между счетами в банке: «Наблюдаются проблемы при переводе между своими счетами в мобильном приложении». «У нас сейчас идет обновление системы (Газпромбанка. — FM)», — уточнили в колл-центре кредитной организации.
Корреспондент FM убедился, что и в сам Газпромбанк невозможно перевести деньги. «Банк получателя не отвечает», — всплывает сообщение при попытке переводе средств в ГПБ из «Тинькофф банка» по Системе быстрых платежей (СБП).
В начале марта наблюдался сбой в мобильном приложении самого «Тинькофф банка». В частности, клиенты не могут войти в приложение, на экране появляется уведомление об ошибке.
Frank Media направили запрос в Газпромбанк.
UPD: После публикации заметки в приложении ГПБ появилась информация о том, что в сервисе «могут наблюдаться проблемы при осуществлении платежей и переводов».
UPD2: В 15:03 мск пресс-служба ГПБ сообщила, что «работоспособность сервисов восстановлена, все операции доступны».