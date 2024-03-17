В приложении Газпромбанка наблюдается сбой при переводе средств

В поддержке ГПБ признают проблемы только при переводе средств между счетами в банке: «Наблюдаются проблемы при переводе между своими счетами в мобильном приложении». «У нас сейчас идет обновление системы (Газпромбанка. — FM)», — уточнили в колл-центре кредитной организации.