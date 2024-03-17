В числе главных экспортеров духов в Россию сменился один из лидеров

Общий объем поставок духов в Россию по итогам 2023 года составил более 516 миллионов долларов в стоимостном выражении. Главным поставщиком стала Литва, экспортировавшая почти треть парфюма в РФ — на более чем 165 миллионов долларов. Также в тройку главных поставщиков вошли Польша с объемом экспорта в 64 миллиона долларов и Франция с почти 58 миллионами долларов. На эти страны пришлось более половины (55,6%) парфюмерных поставок в Россию. При этом тремя главными экспортерами духов в Россию до 2022 года были Франция, Литва и Германия, периодические менявшиеся местами в главной тройке.
Следом идут Италия и Испания, у которых Россия в прошлом году купила духов на 52 и 39 миллионов долларов соответственно. Еще в десятку вошли Германия (25,5 миллиона долларов), Чехия (23 миллиона), Латвия (19,6 миллиона долларов), Турция (17 миллионов) и Казахстан (15,2 миллиона долларов). Суммарно на десятку главных поставщиков парфюмерии в РФ пришлось 93% поставок, или 480 миллионов долларов.
Примечательно, что с досанкционного 2021 года среди десятки лидеров сильнее всего поставки в Россию выросли у Турции и Казахстана — почти в 3 раза за два года, а также у Италии, Литвы и Чехии — примерно в 2 раза. А вот самое заметное падение в поставках среди топ-10 произошло у Германии — в 5 раз, Франции — на 26%, Испании — на 20% и Латвии — 13%.
Среди других поставщиков духов в Россию за два года самый сильный рост показал экспорт из Словении — в 394 раза, до 13 миллионов долларов, Южной Кореи — в 7 раз, до 1,7 миллиона долларов, Таиланда — в 72 раза, до 6,8 миллиона, Узбекистана — в 19 раз, до 117 тысячи долларов, Армении — в 11 раз, до 1,1 миллиона долларов, и Китая — в 4 раза, до 2,7 миллиона долларов. Также с практически нулевых значений выросли поставки из Малайзии — до 913 тысяч долларов, Австрии — до 36,6 тысячи долларов и Марокко — до 18 тысяч долларов.
Напротив, сильнее всего свои поставки духов в РФ сократили Бельгия — в 954 раза, до 52 тысяч долларов, Азербайджан — в 40 раз, до 1,7 тысячи долларов, США — в 28 раз, до 488 тысяч, Словакия — в 22 раза, до 31 тысячи долларов, Великобритания — в 11 раз, до 747 тысяч, Бахрейн — в 8 раз, до 4,5 тысячи, Швейцария — в 6 раз, до 308 тысяч, и Финляндия — в 4 раза, до 96 тысяч долларов. А Нидерланды и вовсе практически прекратили поставки — за два года они рухнули в 12,5 тысячи раз — с почти 2 миллионов долларов до 155 тысяч долларов.