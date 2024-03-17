В числе главных экспортеров духов в Россию сменился один из лидеров

Напротив, сильнее всего свои поставки духов в РФ сократили Бельгия — в 954 раза, до 52 тысяч долларов, Азербайджан — в 40 раз, до 1,7 тысячи долларов, США — в 28 раз, до 488 тысяч, Словакия — в 22 раза, до 31 тысячи долларов, Великобритания — в 11 раз, до 747 тысяч, Бахрейн — в 8 раз, до 4,5 тысячи, Швейцария — в 6 раз, до 308 тысяч, и Финляндия — в 4 раза, до 96 тысяч долларов. А Нидерланды и вовсе практически прекратили поставки — за два года они рухнули в 12,5 тысячи раз — с почти 2 миллионов долларов до 155 тысяч долларов.