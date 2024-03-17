Судьба ₽100 млрд: помогут ли индексу Мосбиржи деньги от обмена активами

Савенкова полагает, что полученные от обмена заблокированных активов деньги не полностью вернутся на российский фондовый рынок. «В первую очередь свои деньги обратно получат мелкие инвесторы. Для многих из них это была вся сумма имеющихся накоплений, которые они однажды инвестировали и потеряли больше чем на два года. Вряд ли все они будут готовы нести их снова в рынок», — подчеркивает Савенкова. Однако эксперт не исключает частичного возврата средств на рынок.