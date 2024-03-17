Сезон отчетности в России: чем он интересен и уникален в 2024 году

Сезон отчетности в 2024 году отличается от последних лет своим влиянием жесткой денежно-кредитной политики на финансовые результаты компаний. Поэтому в первую очередь для нас будет интересно влияние роста ставок по долгу на итоговую рентабельность публичных компаний.
Ретейлеры
На рынке продуктового ретейла последние пару лет происходит смена потребительских предпочтений в сторону магазинов у дома и онлайна. На наш взгляд, бесспорным лидером в ответе на современные вызовы становится Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). В 2023 году выручка цифровых бизнесов выросла на 75,7%, до ₽123,6 млрд, а новые направления — развитие сети дискаунтера «Чижик» — за прошлый год смогли утроить выручку до ₽118,4 млрд. Сможет ли компания закрепить свое превосходство или отдаст пальму первенства конкурентам, покажет 2024 год. От грядущих финансовых результатов мы ожидаем роста чистой прибыли до ₽79 млрд.
Общая выручка X5 Group в 2023 году, по операционным данным, выросла на 20,6%, до ₽3,13 трлн, против 18,3% в 2022 году. Компания планирует раскрыть финансовые результаты по МСФО 22 марта.
Забрать пальму первенства у Х5 может ближайший конкурент — «Магнит». Компания пока не предоставила результатов за весь прошлый год, но из отчетности за 9 месяцев 2023 года мы знаем об общем обороте товаров (GMV) цифровых бизнесов по результатам периода в размере ₽28,1 млрд. На наш взгляд, цифровой бизнес «Магнита» уступал результатам Х5 Group и это побудило компанию провести несколько сделок по покупке небольших представителей отрасли. Например, на базе купленного маркетплейса Kazan Express планировался запуск собственного маркетплейса «Магнит Маркет». Поэтому в предстоящем сезоне отчетности нам особенно интересно влияние таких приобретений на итоговые результаты одного из крупнейших ретейлеров страны.
Финансы
Большинство банков уже представили отчетность за прошлый год, здесь сюрпризов по итогам 2023 года мы не ожидаем. С точки зрения отчетностей банков интересно влияние роста ключевой ставки на маржинальность. Сможет ли «Сбер» повторить результат рекордной прибыли в 2024 году — на наш взгляд, центральный вопрос для банковского сектора на этот год. Начало 2024 года для банка выдалось достаточно успешным: за первые два месяца года чистая прибыль выросла на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы ожидаем, что Сбербанк в этом году не сильно потеряет в рентабельности, а при благоприятной конъюнктуре сможет нарастить финансовый результат.
Рост ключевой способен внести сюрпризы в отчетности страховых компаний. Единственный публичный представитель отрасли «Ренессанс Страхование» смог по итогам прошлого года нарастить бизнес (суммарные премии) на 17,3%, до ₽123,4 млрд. Благодаря позитивной динамике рынка ценных бумаг в прошлом году компания увеличила инвестиционный портфель на 23%, до ₽182 млрд.
Страховой бизнес в России по своему проникновению существенно уступает мировым аналогам (1,3% от ВВП при среднем в мире уровне 7%), отчасти поэтому в 2024 году ожидается продолжение роста рынка. В совокупности с достаточно продолжительным периодом удержания ключевой ставки на высоком уровне, «Ренессанс Страхование» может несколько превзойти результаты 2023 года, благодаря росту инвестиционного портфеля с потенциальной доходностью выше 14% годовых, дивиденд за 2024 год может составить ₽8−10,5 на акцию.
Транспорт
Основными показателями, которые влияют на операционные и финансовые показатели Globaltrans, являются ставки суточной аренды полувагонов и грузооборот на сети РЖД. В отношении ставок во втором полугодии 2023 года обстановка складывалась более чем благоприятно: ставки аренды выросли на 14% по отношению к среднему значению за первое полугодие 2023 года и на 24% к среднему показателю за второе полугодие 2022 года. Грузооборот на сети РЖД остался примерно на уровне и первого полугодия 2023 года, и в сравнении с 2022 годом.
В то же время не исключаем, что грузооборот Globaltrans может быть выше среднерыночного значения за счет высокой доли долгосрочных сервисных контрактов, на которые пришлось порядка 61% чистой выручки за первое полугодие 2023 года. Рекомендуем обратить внимание на показатель доли выручки, приходящейся на сервисные контракты по итогам года. Чем этот показатель выше, тем стабильнее будут оставаться доходы компании.
Globaltrans на этой неделе сообщила о завершении процесса редомициляции с Кипра в ОАЭ.
«Компания официально получила лицензию от Abu Dhabi Global Market Registration Authority в подтверждение успешного завершения процесса редомициляции с Кипра в экономическую зону Abu Dhabi Global Market (“Редомициляция”) с 26 февраля 2024 года», — сообщил Globaltrans.
Мы полагаем, что Globaltrans вместе с публикацией годовой отчетности за 2023 год раскроет планы по возобновлению дивидендных выплат. С момента последней выплаты дивидендов за первое полугодие 2021 года на балансе компании сформировался рекордный денежный остаток в размере ₽30,9 млрд (на конец первого полугодия 2023 года). Учитывая отрицательный чистый долг (и мы полагаем, что долговая нагрузка компании остается низкой на конец 2023 года), Globaltrans вполне может направить на дивиденды более 100% свободного денежного потока за 2023 год (₽11,9 млрд на конец первого полугодия 2023 года). Раньше компания уже поступала подобным образом. Таким образом, как только появится техническая возможность распределять дивиденды, величина выплат может составить около ₽173 на акцию.
Рыночная конъюнктура в сегменте морских перевозок остается благоприятной, поэтому мы ожидаем, что это найдет свое отражение в росте финансовых показателей «Совкомфлота». Логистический коллапс в Красном море и глобальный дефицит танкеров на рынке поддерживал фрахтовые ставки на высоком уровне в течение четвертого квартала 2023 года, что позитивно скажется на росте доходов компании. Вместе с тем, сохранялся высокий объем экспорта нефти из России по морю, что также свидетельствует в пользу роста финансовых результатов компании.
Важно обратить внимание на долю и объем законтрактованной выручки компании на горизонте следующих лет — этот показатель будет отражать гарантированную выручку будущих периодов «Совкомфлота», независящую от обстановки на рынке. В свою очередь, высокий прогнозируемый операционный денежный поток позволит рассчитывать на неплохие дивиденды. Мы полагаем, что финальные дивиденды за 2023 год могут составить ₽13 на акцию.
Немаловажным для понимания формирования будущих доходов компании будут показатели в сегменте транспортировки СПГ — важно обратить внимание на комментарии компании в отношении санкций, под которые подпал совместный с «НОВАТЭКом» проект.
Помимо этого, «Совкомфлот», обладая достаточно молодым и диверсифицированным собственным флотом, остается в выигрышном положении за счет дефицита флота на мировом рынке. Однако судостроительный комплекс «Звезда» также подпал под новые санкции, поэтому важно понимать, будут ли осуществлены поставки новых судов вовремя или какой будет задержка.
Металлы
В этом году мы ожидаем опережающую динамику золота к другим металлам благодаря росту спроса на драгметалл со стороны центральных банков, поэтому в первую очередь в отчетности золотодобытчиков могут быть сюрпризы.
Существенным влиянием на отчетность обладает среднее содержание золота в руде. Из-за снижения среднего содержания золота в руде в 2022 году «Полюс» вдвойне пострадал с точки зрения финансовых результатов. Поэтому стоит следить за этими операционными показателями перед публикацией финансовых результатов. Мы настроены позитивно в отношении «Полюса», ожидаем по итогам 2024 года рекорда по производству золота свыше 3 млн унций при среднем содержании не менее 1,8 грамм на тонну (при средней за 2023 год в 1,96 грамм на тонну).
ИТ-компании
Индекс МосБиржи ИТ-компаний на протяжении 2023−2024 годов выбился в лидеры роста. Позитивные настроения инвесторов подогревают двузначные темпы роста ИТ-рынков, а благодаря уходу иностранных компаний, бизнес отечественных ИТ-игроков растет еще большими темпами. Поэтому в отчетности всех компаний сектора не исключены повышенные темпы роста выручки.
В начале 2023 года ожидалось сужение рынка интернет-рекламы, тем не менее объем российского сегмента интернет-рекламы и маркетинга по итогам 2023 года вырос на 23% и достиг ₽478,8 млрд. В этом контексте сюрпризы может преподнести отчетность VK по итогам 2023 года. В четвертом квартале компания могла улучшить результаты и по итогу года рост выручки превысит результат за 9 месяцев с начала 2023 года в +37%. Мы ожидаем итогового прироста на уровне выше 40%.
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