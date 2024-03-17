Сезон отчетности в России: чем он интересен и уникален в 2024 году

Большинство банков уже представили отчетность за прошлый год, здесь сюрпризов по итогам 2023 года мы не ожидаем. С точки зрения отчетностей банков интересно влияние роста ключевой ставки на маржинальность. Сможет ли «Сбер» повторить результат рекордной прибыли в 2024 году — на наш взгляд, центральный вопрос для банковского сектора на этот год. Начало 2024 года для банка выдалось достаточно успешным: за первые два месяца года чистая прибыль выросла на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы ожидаем, что Сбербанк в этом году не сильно потеряет в рентабельности, а при благоприятной конъюнктуре сможет нарастить финансовый результат.