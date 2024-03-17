Россияне вошли в топ-10 по заработку на криптовалютах

Лидерами в десятке с огромным отрывом стали инвесторы из США. В прошлом году они заработали на криптовалютах $9,36 млрд. Это в 6,5 раза больше, чем у ближайших конкурентов — британцев с $1,39 млрд дохода. Топ-3 замыкают жители Вьетнама, чья прибыль составила $1,18 млрд.