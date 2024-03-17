Роскачество будет присваивать звезды российским кемпингам

По словам исполнительного директора НСПКА Антона Алексеева, классификация и сертификация кемпингов — ориентир для предпринимателей, а не только для потребителей. «Это понятный инструмент, который позволяет организовать бизнес правильно — в соответствии с современными стандартами», — говорит он.