Результаты спроса: рынок ожидает сохранения ключевой на уровне 16%

ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 16% по итогам заседания 22 марта, следует из консенсус-прогноза «Известий». На финансовом рынке считают, что риски нового скачка инфляции сохраняются, поскольку потребительский спрос в стране всё еще слишком активный. Кроме того, пока нет ясности насчет финансирования объявленных в послании Федеральному собранию мер поддержки экономики на триллионы рублей. Впрочем, по ожиданиям экспертов, смягчение денежно-кредитной политики возможно уже во II квартале — после того, как рост цен пройдет свой пик в годовом выражении. А к концу 2024-го он способен замедлиться до 5%.
Какое решение по ключевой ставке ЦБ примет 22 марта 2024 года
Все 20 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших банков, брокерских компаний и рейтинговых агентств единогласно высказались в пользу сохранения ключевой ставки на уровне 16% на заседании совета директоров ЦБ 22 марта. Более того, следует ожидать, что прежней останется риторика относительно будущих решений по денежно-кредитной политике (ДКП), считает портфельный управляющий General Invest Димитрий Резепов.
По итогам последнего — февральского — заседания ЦБ впервые с июля не стал повышать ключевую ставку, хотя такая возможность и обсуждалась, отметила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Это настроило участников рынка на то, что экономике необходимо более длительное поддержание жестких денежно-кредитных условий. При этом к 16 марта поводов для корректировки ДКП не появилось.
Оперативные данные по итогам февраля говорят о замедлении роста цен до уровня около 0,4% в месяц по сравнению с 0,5−0,55% в декабре 2023-го — январе 2024-го, уточнил глава Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Максим Петроневич. Однако инфляционные ожидания как среди населения (11,9%), так и среди предприятий (5,3%) остаются повышенными.
Помимо того, в годовом выражении рост цен пока ускоряется, в том числе за счет эффекта базы прошлого года — сейчас показатель около 7,6%, уточнила Ольга Беленькая.
Еще одно объяснение ожидаемого решения ЦБ в том, что в феврале государственные расходы выросли почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Газпромбанке. Это связано с новой волной авансирования из федерального бюджета. Впрочем, важно не столько внутригодовое распределение госсредств, сколько запланированные среднесрочные расходы и налоговая политика, уточнила Ольга Беленькая.
— Кроме того, пока не очень понятно, как будут профинансированы новые проекты и задачи, объявленные в послании президента, — подчеркнул главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
Сейчас регулятору придется учитывать новые факторы неопределенности бюджетно-налоговой политики, ведь объявленные новые инициативы потребуют дополнительных расходов около 8−12 трлн рублей за шесть лет, оценила Ольга Беленькая из ГК «Финам». Это может повлиять на будущую траекторию ключевой ставки.
В случае более стимулирующей бюджетной политики ЦБ придется компенсировать ее влияние на инфляцию жесткой ДКП, пояснила эксперт. Иными словами, чем больше средств в экономику вливается из казны, тем быстрее растут цены, и сдерживать их придется в том числе через невыгодные кредиты.
Потребительская активность в начале года остается высокой, а население по-прежнему готово к крупным покупкам, добавил глава направления аналитики корпоративного бизнеса банка ДОМ.РФ Григорий Жирнов. Это означает, что быстрое и значительное снижение процентной ставки может привести к закреплению инфляции на сегодняшнем повышенном уровне. Чтобы предотвратить это, ЦБ будет удерживать процентную ставку в 16% продолжительное время.
Когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку
Эффект денежно-кредитной политики уже отражается на экономике, рассказал портфельный управляющий General Invest Димитрий Резепов. Темпы кредитования замедляются — в том числе в разогретом ипотечном сегменте. Вклады домохозяйств увеличиваются высокими темпами (более 2% ежемесячно). Кроме того, доходности длинных выпусков облигаций прибавили более 30 п.п. — это значит, что рынок ожидает жестких условий в течение долгого времени.
Сохранение высоких ставок будет оказывать негативный эффект на привлекательность акций, поскольку активы с фиксированным доходом (облигации) предлагают инвестору двузначные проценты, уточнила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. В среднесрочной перспективе капитал будет перетекать из акций в долговые бумаги и банковские продукты.
В то же время финансовые организации уже закладывают в условия по вкладам предположение, что цикл снижения ключевой начнется в 2024 году. Ставки по депозитам стали корректироваться вниз, хотя и неагрессивно, отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. Условия по кредитам также будут смягчаться вслед за ДКП.
Пик инфляции ожидается во II квартале 2024 года, заявил 14 марта замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган. Скорее всего, так и произойдет, считает экономист Константин Церазов. По его словам, рост цен в годовом выражении будет наиболее высоким в мае-апреле. Такие оценки соответствуют и ожиданиям рынка — банки закладывают первое снижение ключевой ставки ближе к концу этого полугодия, добавил эксперт.
Пять из 20 опрошенных «Известиями» участников рынка подтвердили, что ожидают смягчения ДКП уже во II квартале. В ФГ «Финам» напомнили: большинство членов совета директоров ЦБ считают, что снижать ставку следует именно в этот момент. Но по итогам года она вряд ли опустится ниже 11%, заключили в УК ПСБ.
В целом к концу 2024-го инфляция может составить 5,1% по сравнению с 7,4% годом ранее, считают в РСХБ. Это значит, что в среднем цены будут расти по 0,35% в месяц (сейчас этот показатель в районе 0,55%).