Результаты спроса: рынок ожидает сохранения ключевой на уровне 16%

ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 16% по итогам заседания 22 марта, следует из консенсус-прогноза «Известий». На финансовом рынке считают, что риски нового скачка инфляции сохраняются, поскольку потребительский спрос в стране всё еще слишком активный. Кроме того, пока нет ясности насчет финансирования объявленных в послании Федеральному собранию мер поддержки экономики на триллионы рублей. Впрочем, по ожиданиям экспертов, смягчение денежно-кредитной политики возможно уже во II квартале — после того, как рост цен пройдет свой пик в годовом выражении. А к концу 2024-го он способен замедлиться до 5%.