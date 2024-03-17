Консервативная доходность. ПИФы денежного рынка рано сбрасывать со счетов

Впрочем, интерес инвесторов к таким фондам мог снизиться и на ожиданиях того, что ЦБ может в скором времени перейти к более мягкой денежно-кредитной политике. В начале года опрошенные «Ъ» аналитики не исключали того, что первое понижение ключевой ставки будет уже во втором квартале, а к концу года вернется к 10−12%. В такие периоды снижаются ставки на денежном рынке, а значит, фонды денежного рынка начали бы генерировать меньше дохода. Поэтому в феврале частные инвесторы начали с большим интересом смотреть на инвестиции в ПИФы облигаций и акций.