Консервативная доходность. ПИФы денежного рынка рано сбрасывать со счетов

Смелые инвесторы
Российские инвесторы стали переключаться с консервативных инструментов коллективных инвестиций (фондов денежного рынка) на более агрессивные финансовые продукты. По оценке «Ъ», основанной на данных Investfunds, в феврале приток средств в такие ПИФы составил лишь 3,5 млрд руб., что почти в два с половиной раза меньше привлечений месяцем ранее и худший результат с июня прошлого года.
Снижение объема средств, поступающего в фонды, в значительной степени связано с эффектом высокой базы в декабре минувшего года. Тогда частные инвесторы вложили в чистом виде в одни только фонды денежного рынка 67,5 млрд руб., почти четверть всей суммы была инвестирована в последний рабочий день 2023 года. Причина такого ажиотажа в конце года связана с тем, что такие паи таких фондов растут в цене в праздничные дни и выходные, поскольку зарабатывают на сделках обратного репо с автопролонгацией.
Осторожный ЦБ
Впрочем, интерес инвесторов к таким фондам мог снизиться и на ожиданиях того, что ЦБ может в скором времени перейти к более мягкой денежно-кредитной политике. В начале года опрошенные «Ъ» аналитики не исключали того, что первое понижение ключевой ставки будет уже во втором квартале, а к концу года вернется к 10−12%. В такие периоды снижаются ставки на денежном рынке, а значит, фонды денежного рынка начали бы генерировать меньше дохода. Поэтому в феврале частные инвесторы начали с большим интересом смотреть на инвестиции в ПИФы облигаций и акций.
Однако ускорившаяся с начала года инфляция привела к укреплению ожиданий более позднего, чем ожидалось, понижения ключевой ставки. По данным Росстата, инфляция по итогам недели, закончившейся 5 марта, в годовом исчислении достигла 7,6%. «Многие участники рынка не осознали, что главными драйверами инфляции сейчас являются существенный дефицит рабочей силы, на редкость высокий рост бюджетных расходов и удорожание импорта из-за санкционных барьеров. В ближайшие месяцы инфляция может ускориться из-за окончания периода скидок на автомобили и повышения тарифов на ЖКУ с июля», — отмечает руководитель направления инвестиционных исследований УК «Эра инвестиций» Александр Головцов.
Сохраненный потенциал
Вдобавок к этому на февральском заседании совета директоров ЦБ был повышен прогноз по средней ключевой ставке на текущий год — на 100 б. п., до 13,5−15,5%. Более того, на самом заседании даже рассматривался вариант повышения ключевой ставки на 100 б. п., до 17%. Впрочем, по мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, на заседании 22 марта ЦБ сохранит нейтральный сигнал на ближайшие заседания (апрель, июнь) и продолжит готовить рынок к вероятному снижению ключевой ставки позднее в текущем году. Первое понижение, по его оценке, произойдет в июле, когда инфляция будет устойчиво замедляться. «В базовом сценарии к концу года мы ожидаем замедления инфляции до 6% и снижения ключевой ставки до 12%», — отмечает Васильев.
Поэтому на горизонте ближайших месяцев инвестиции в фонды денежного рынка сохраняют свою привлекательность. Портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Алексей Корнев обращает внимание, что в настоящее время подобные ПИФы приносят доходность на уровне 15,7−15,8%, что близко к ставке RUONIA (ставке межбанковских кредитов) и RUSFAR (справедливой стоимости денег).
Если же горизонт инвестирования более долгосрочный, то инвесторам стоит присмотреться к фондам долгосрочных облигаций. Такие инструменты, как считает Александр Головцов, на горизонте 12−18 месяцев принесут доход около 20% годовых при условии значительного снижения ключевой ставки Банком России.
Виталий Гайдаев