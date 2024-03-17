Как откроются рынки в понедельник, 18 марта?

«На курс в большей степени все это время влияли решения, связанные с продажей экспортной выручки, влиял тот баланс, который сложился между импортом и экспортом, и выборы не изменили ни первого, ни второго, поэтому все будет стабильно. Второе — мы на прошлой неделе видели много статистики по крупным компаниям, выпуск статистики продолжится. Особенно будем следить за тем, какие решения будут приниматься по выплате дивидендов, потому что выплаты дивидендов — это, наверное, сейчас основной поинт для того, чтобы рынок рос. Третье — на прошлой неделе поступали тревожные новости из Индии о том, что те прекрасные цепочки поставок, которые нам удалось наладить и которые неплохо работали относительно продажи нефти, начали давать сбои из-за того, что в рамках последнего пакета санкций на индийцев непублично сильно надавили. На этом фоне парадоксально нефть даже подросла, но есть некоторые опасения относительно и того, как мы будем продавать нефть, по какой цене и как это будет сказываться на нашем бюджете. Будет большое внимание и к нефтяному рынку в целом, и к тому, появятся ли детали относительно сделок основных нефтяных компаний индийских и других азиатских партнеров. По нефти есть хорошая новость, которая заключается в том, что США, очевидно. исчерпали весь потенциал мер и действий к снижению цены, которые они до этого очень неплохо задействовали».