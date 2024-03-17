Как откроются рынки в понедельник, 18 марта?

На прошлой неделе инвесторы начали избавляться от ОФЗ и запасаться валютой. Это привело к росту ставок и курса валют. Доллар подскочил до 92,2 рубля, а евро — до 101,2. Российский рынок акций закрепился выше отметки 3,3 тысячи по индексу Мосбиржи.
Говорит директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин:
— Если говорить про российский фондовый рынок, если смотреть по технике, мы находимся фактически на линии поддержки и, скорее всего, сейчас уже попробуем от нее дальше организовать рост. Основной драйвер сейчас, все прицеливаются на дивидендный сезон, и покупки, я думаю, будут усиливаться. И второй момент — это укрепление американской валюты, которое произошло накануне традиционно, экспортеры в таком контексте пользуются спросом. Поскольку в индексе они составляют значительную величину, то, я думаю, и шансы на подъем будут.
Что касается валюты, пока все-таки можно говорить, что она находится в коридоре и закрепилась в районе 95, но дальше все будет зависеть от того, как сложится ситуация с обязательной продажей валюты экспортеров.
— Чего ждать от следующей недели?
— Будет небольшой рост — в основном в сырьевых компаниях. Если говорить по индексу, то мы снова должны уйти выше 3,3 тысячи пунктов. С рублем ситуация такая: многие участники рынка сходились во мнении, что до выборов, дескать, рубль будут как-то держать, не будут давать доллару расти. После того как пройдут президентские выборы, там уже, как говорится, можно будет разгуляться и никто не будет заинтересован, чтобы курс держать. Но мы знаем, что все-таки основной вопрос — это объемы продажи валютной выручки, которые должны быть со стороны экспортеров. ЦБ выступает за обязательную продажу, правительство, наоборот, пытается как-то это смягчить. Как этот баланс сложится, и как будет из этого складываться соотношение спроса и предложения на валютном рынке. Пока рубль находится на верхней границе диапазона 87,5−92,5 плюс-минус.
Что касается нефти, она, наоборот, подорожала. Баррель Brent стоит более 85 долларов впервые с ноября 2023 года. Чего ждать от следующей недели? Рассуждает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев:
«На курс в большей степени все это время влияли решения, связанные с продажей экспортной выручки, влиял тот баланс, который сложился между импортом и экспортом, и выборы не изменили ни первого, ни второго, поэтому все будет стабильно. Второе — мы на прошлой неделе видели много статистики по крупным компаниям, выпуск статистики продолжится. Особенно будем следить за тем, какие решения будут приниматься по выплате дивидендов, потому что выплаты дивидендов — это, наверное, сейчас основной поинт для того, чтобы рынок рос. Третье — на прошлой неделе поступали тревожные новости из Индии о том, что те прекрасные цепочки поставок, которые нам удалось наладить и которые неплохо работали относительно продажи нефти, начали давать сбои из-за того, что в рамках последнего пакета санкций на индийцев непублично сильно надавили. На этом фоне парадоксально нефть даже подросла, но есть некоторые опасения относительно и того, как мы будем продавать нефть, по какой цене и как это будет сказываться на нашем бюджете. Будет большое внимание и к нефтяному рынку в целом, и к тому, появятся ли детали относительно сделок основных нефтяных компаний индийских и других азиатских партнеров. По нефти есть хорошая новость, которая заключается в том, что США, очевидно. исчерпали весь потенциал мер и действий к снижению цены, которые они до этого очень неплохо задействовали».
Конечно, американцы хотели бы к выборам Brent ниже 80 для того, чтобы как-то и инфляция, и общее состояние экономики было в максимально хорошей форме. Но нефть закрепилась выше 80, и на фоне этого я думаю, что мы в ближайшее время преодолеем и отметку в 90. Вновь можно вспоминать о том, что нефть по-хорошему при текущей политике ФРС и всех ЦБ должна стоить в трехзначном значении.
Главное событие следующей недели — заседание Центробанка 22 марта, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки. По мнению аналитиков, нет никаких сомнений, что она останется неизменной.
На этой неделе «Тинькофф» объявил о планах слияния с Росбанком. Аналитики считают важным, чтобы банк анонсировал, на каких условиях миноритарии, которые покупали бумаги «Тинькофф» через Санкт-Петербургскую и Московскую биржи и вне российского контура, будут производить обмен. Точно в такой же ситуации находится «Яндекс». С одной стороны, по мнению аналитиков, нет никаких рисков, чтобы с российскими миноритариями поступили нечестно, но с другой — все равно есть некоторые опасения.