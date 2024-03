Как один из самых крупных банков США рухнул за несколько дней

Однако словесные заверения не остановили отток депозитов из First Republic. Еще в середине марта крупнейшие банки США, среди которых были JPMorgan, Citigroup, Bank of America, были близки к согласованию плана по размещению $30 млрд в First Republic Bank, чтобы стабилизировать ситуацию после краха SVB, писал Bloomberg. По результатам первого квартала 2023 года депозиты клиентов у First Republic сократились со $173,5 млрд до $104,5 млрд, включая тот самый $30 млрд стабилизационный депозит от крупных банков.