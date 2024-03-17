Как один из самых крупных банков США рухнул за несколько дней

Credit Suisse уже был замешан в нескольких скандалах. В 2014 году он признал себя виновным по делу об уклонении от налогов в США, тогда бывшие сотрудники банка помогали клиентам скрывать оффшорные счета. Кроме того, в 2019 году банк столкнулся с расследованием в связи с его ролью в скандале о коррупции в Мозамбике, когда было выявлено, что его кредиты были мошеннически использованы, банк выплатил $547 млн штрафов. В 2021 году банк оказался втянут в крах family-офиса Archegos Capital Management, и столкнулся с существенными финансовыми потерями.