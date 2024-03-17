Как один из самых крупных банков США рухнул за несколько дней

Год назад в США за считанные дни случился локальный финансовый кризис, который привел к краху нескольких региональных банков. Отголоски этого кризиса были слышны по всему миру. Начинаясь как локальный кризис стартаперов и криптокомпаний в Кремниевой долине он затронул широкий класс инвесторов. Его усугубил рост ставок по всему миру и в итоге он закончился поглощением швейцарского Credit Suisse, последствия которого европейский банковский сектор пожинает и сейчас год спустя.
Воссоздали два вас всю цепочку событий весны 2023 года, которые начались в Калифорнии.
8 марта Кризис в отдельно взятой долине
Вечером среды 8 марта 2023 года холдинговая компания Silvergate объявила о добровольном намерении свернуть операции Silvergate Bank и ликвидировать его. Исторически Silvergate Bank занимался коммерческим банкингом, кредитованием коммерческой и жилой недвижимости и ипотечным складским кредитованием. Но с 2013 году банк начал привлекать клиентов, использующих цифровую валюту, которая с того момента стала основой его стратегии развития.
После падения криптобирж FTX и Genesis многие криптокомпании и стартапы решили вывести деньги из рисковых активов. Это привело к оттокам депозитов из банка в четвертом квартале 2022 года, следует из его отчетности. В результате к концу 2022 года чистый убыток, приходящийся на долю акционеров, составил $948,7 млн.
Еще в начале марта Silvergate уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что ее положение ухудшилось. В январе и феврале 2023 года ей пришлось продать часть портфеля ценных бумаг — в больших объемах, чем она ожидала. В результате произошло обесценение части портфеля, в Silvergate начали оценивать, сможет ли компания продолжать работать в перспективе 12 месяцев.
В один день с закрытием Silvergate Bank, 8 марта, калифорнийская Silicon Valley Bank Financial Group, основной бизнес которой — Silicon Valley Bank (входил в топ-20 банков США по версии американского журнала Forbes), предложила инвесторам приобрести свои обыкновенные акции на сумму в 1,25$ млрд и американские депозитарные акции (ADS) на $500 млн. При этом еще до начала размещения бумаг группа заключила отдельное соглашение с инвесткомпанией General Atlantic — в рамках этой частной сделки та приобрела акции SVB Financial Group еще на $500 млн.
В период с 2019 по 2022 год бизнес Silicon Valley Bank заметно вырос, банк привлек значительный объем депозитов и увеличил активы. Хотя некоторая сумма этих депозитов и хранилась в денежной форме, большая их часть была инвестирована в казначейские облигации США и другие долгосрочные долговые инструменты. На конец 2022 года группа владела ценными бумагами класса AFS на $26,1 млрд. Из них больше половины приходилось на ценные бумаги казначейства США.
Но Федеральная резервная система c начала 2022 года неуклонно повышала ставку в ответ на высокую инфляцию, и облигации в портфеле группы из защитного актива превратились в рискованные инвестиции. Как и Silvergate Bank, SVB специализировался на обслуживании конкретной группы клиентов, в его случае — крупных стартапов. Когда по технологическому сектору ударили экономические факторы, они стали забирать свои депозиты. Обычно банки обслуживают клиентов разного типа, ведь если одна группа вкладчиков решит вывести снимает деньги, это подрывает их работу.
У SVB не было достаточного количества денежных средств, чтобы выдать клиентам депозиты, и он начал продавать бумаги из своего портфеля со значительным убытком, чтобы покрыть недостаток. Так, SVB Financial Group продала ценные бумаги как раз из класса AFS на $21 млрд. В результате группа ждала убытка в первом квартале 2023 года в $1,8 млрд.
9 марта Падение акций SVB Financial Group
Уже в четверг, 9 марта, торги открылись резким падением стоимости бумаг SVB Financial (тикер SIVBQ) на 60%. По информации источников Reuters, SEO SVB Грегори Бекер лично звонил клиентам, в том числе венчурным инвесторам, и заверял их, что хранить деньги в банке все еще безопасно. Собеседники Bloomberg рассказали, что Бекер просил поддержать банк так же, как он поддерживал своих клиентов последние 40 лет.
Однако, как отмечает Reuters, некоторые владельцы стартапов все же выводили средства из SVB в качестве меры предосторожности. Такие операции в банке проходили, но с задержкой. Как писал Bloomberg, венчурная компания Founders Fund попросил свои портфельные компании вывести свои деньги из SVB. Инвесткомпании Coatue Management, Union Square Ventures и Founder Collective также советовали стартапам забирать деньги из банка.
В конце марта заместитель председателя ФРС Майкл Барр рассказывал, что отток депозитов из банка начался утром четверга. К вечеру того же дня в SVB не досчитались $42 млрд.
10 марта Переход SVB под контроль властей
Уже в пятницу, 10 марта, SVB перешел под контроль FDIC — Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Тогда же FDIC заявила, что все застрахованные вкладчики получат полный доступ к своим депозитам не позднее утра понедельника, 13 марта.
Что касается незастрахованных вкладов, FDIC собиралась выплатить их держателям авансовые платежи в течение следующей недели. Выплаты по этим вкладам планировалось производить по результатам продажи активов SVB, отмечалось в сообщении.
При этом FDIC создала так называемый bridge bank — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara (DINB). В него с закрытием SVB FDIC перевела все застрахованные вклады, чтобы клиенты получили к ним доступ. По данным FDIC, на конец 2022 года у SVB было около $209 млрд активов и около $175,4 млрд депозитов. Определить объем незастрахованных вкладов к 10 марта во FDIC не смогли, корпорация ожидала дополнительной информации от банка и его клиентов. По оценкам S&P, на конец 2022 года 93,8% депозитов в банке превышали лимит страхования.
FDIC защищает депозиты на сумму до $250 тысяч на каждого вкладчика. Для корпорации, товарищества или общества с ограниченной ответственностью все депозитные счета любого типа в одном и том же банке объединяют. Это значит, что общая сумма покрытия для всей группы счетов также составляет только $250 тысяч.
12 марта Британской покупатель для SVB и коллапс Signature Bank
Для британского подразделения обанкротившегося SVB нашелся потенциальный покупатель: Bank of London направил предложение о покупке, уведомив об этом Казначейство и Банк Англии. «Нельзя допустить банкротства SVB, учитывая значение сообщества, для которого он работает», — заявил соучредитель и гендиректор Bank of London Энтони Уотсон. SVB вышел на рынок Великобритании в 2004 году и специализировался на обслуживании местного сектора технологий и медико-биологических наук. Покупку банка также рассматривали OakNorth Bank и ADQ, передавал телеканал Sky News.
Более 250 руководителей британских технологических компаний подписали письмо канцлеру казначейства Великобритании Джереми Ханту, чтобы правительство вмешалось в ситуацию и предупредило «экзистенциальную угрозу» британскому технологическому сектору, писало агентство Reuters со ссылкой на копию письма. Как рассказал Хант в интервью Sky News, крах банка не представлял системной угрозы для Великобритании, но мог оказать значительное влияние на важнейшие технологические компании страны.
В воскресенье также стало известно о коллапсе еще одного американского банка — Signature bank. Крах банка стал результатом обеспокоенности регулятора тем, что вкладчики после падения SVB стали забирать большие суммы денег из региональных банков с узкой специализацией. У Signature Bank были клиенты среди компаний среднего звена: юридических контор, покупателей недвижимости и криптовалютных компаний. Опасаясь продолжения «заражения системы», управление финансовых услуг штата Нью-Йорк передало банк под управление FDIC.
По данным FDIC, к концу 2022 года общие активы Signature Bank составляли $110,4 млрд, а общая сумма депозитов — $88,6 млрд. Лимит в $250 тысяч превышали 89,3% депозитов.
В тот же день Министерство финансов США заверило, что истории с вкладчиками SVB и Signature — исключения, и принятые решения должны «полностью защитить всех вкладчиков». FDIC защищала даже тех вкладчиков, чьи депозиты превышали стандартные $250 тысяч. Наряду с этим шагом ФРС США также заявила, что создаст новую программу срочного банковского финансирования, чтобы защитить пострадавшие от банкротства SVB банки.
13 марта Продажа британского SVB за £1
В понедельник, 13 марта, стало известно, что HSBC приобрел британское подразделение SVB за £1. «Сегодня правительство и Банк Англии посодействовали продаже Silicon Valley Bank UK. Это гарантирует защиту вкладов клиентов и возможность проведения банковских операций в обычном режиме, без траты средств налогоплательщиков», — заявил Джереми Хант.
По состоянию на 10 марта 2023 года у SVB UK были кредиты на сумму около £5,5 млрд и депозиты на сумму около £6,7 млрд. В 2022 году доналоговая прибыль SVB UK составляла £88 млн. По оценкам HSBC, капитал SVB UK составлял около £1,4 млрд. «Клиенты SVB UK могут продолжать банковские операции в обычном режиме, зная, что их депозиты защищены HSBC», — заявил исполнительный директор HSBC Group Ноэль Куинн.
16 марта Домино от Сredit Suisse
«Банковское дело — это во многом игра на доверие. Когда клиенты одного банка теряют уверенность в нем, это распространяется со скоростью лесного пожара» — отметил банковский редактор Financial Times Стефан Моррис в документальном фильме газеты, посвященном краху SVB. Когда произошел коллапс SVB, рынки ждали следующего падения по эффекту домино.
Credit Suisse уже был замешан в нескольких скандалах. В 2014 году он признал себя виновным по делу об уклонении от налогов в США, тогда бывшие сотрудники банка помогали клиентам скрывать оффшорные счета. Кроме того, в 2019 году банк столкнулся с расследованием в связи с его ролью в скандале о коррупции в Мозамбике, когда было выявлено, что его кредиты были мошеннически использованы, банк выплатил $547 млн штрафов. В 2021 году банк оказался втянут в крах family-офиса Archegos Capital Management, и столкнулся с существенными финансовыми потерями.
В четверг, 16 марта, Credit Suisse заявил, что планирует получить до 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд) по кредитной линии от Центробанка Швейцарии (SNB). Банк сообщил и о планах погасить приоритетные обеспеченные облигации на сумму до $2,5 млрд и облигации на 500 млн евро.
Как станет известно из отчета Credit Suisse за первый квартал 2023 года, во второй половине марта клиенты изъяли из банка значительный объем депозитов, в том числе просто не продлив вклады после срока погашения. В результате за первые три месяца 2023 депозиты клиентов сократились на 67 млрд швейцарских франков.
Днем ранее, 15 марта, SNB и Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули устойчивость Credit Suisse к колебаниям на рынке. «FINMA находится в очень тесном контакте с банком и имеет доступ ко всей информации, имеющей отношение к надзорному законодательству. FINMA подтверждает, что Credit Suisse соответствует более высоким требованиям к капиталу и ликвидности, применимым к системообразующим банкам», — говорилось в заявлении. Кроме того, SNB и FINMA утверждали, что «проблемы определенных американских банков не угрожают финансовым рынкам Швейцарии».
17 марта Банкротство группы SVB
Группа SVB Financial заявила в пятницу, 17 марта, что подала заявку на реорганизацию в соответствии с 11 главой Кодекса США о банкротстве, чтобы найти покупателей для своих активов, писал Reuters. При этом SVB Securities и SVB Capital в процесс реорганизации не включили.
SVB Financial Group уже заявляла, что будет изучать стратегические альтернативы для бизнеса. В заявлении на банкротство SVB Financial Group перечислила активы на $19,7 млрд к 31 декабря 2022 года и обязательства на $3,7 млрд к той же дате.
19 марта Частичная продажа Signature Bank и поглощение Сredit Suisse
В воскресенье, 19 марта, FDIC объявила о передаче депозитов и части кредитных портфелей Signature Bridge Bank. Покупателем выступил Flagstar Bank, входящий в состав New York Community Bancorp. При этом Flagstar Bank не приобрел связанные с цифровыми активами депозиты на сумму в $4 млрд. Выплатами по этим депозитам все еще занимался FDIC.
Объявляя о приобретении, New York Community Bancorp отметил, что Flagstar Bank приобрел только те части бизнеса Signature Bridge Bank, которые были интересны для его собственного развития. В сделку вошли:
- Бизнес Signature по управлению активами и брокерско-дилерский бизнес;
- Активы на $38 млрд, включая денежные средства на общую сумму около $25 млрд и кредиты на $13 млрд;
- Предполагаемые обязательства почти на $36 млрд, включая депозиты на сумму около $34 млрд;
Компания также начала работу над соглашением о субобслуживании многоквартирной коммерческой недвижимости Signature («CRE»).
Вечером того же дня, 19 марта, UBS объявил о своих планах поглотить Credit Suisse. Цена сделки составила 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд). UBS заплатит по 0,76 швейцарских франка за акцию Credit Suisse. При этом UBS расплатился за Credit Suisse не деньгами, а собственными акциями. В пятницу, 17 марта, акции Credit Suisse торговались по 1,86 швейцарского франка за штуку.
По информации Financial Times, еще утром воскресенья UBS предлагал купить Credit Suisse менее чем за $1 млрд, по 0,25 швейцарских франка за акцию. Два источника газеты отметили, что SNB согласился выделить UBS ликвидность на $100 млрд в рамках сделки.
На новостях об объединении UBS и Credit Suisse акции последнего упали до 0,82 швейцарских франков в понедельник, 20 марта. Еще в пятницу, 17 марта, они торговались по 1,86 швейцарских франков. Однако UBS и вовсе заплатил по 0,76 швейцарских франка за акцию Credit Suisse.
Как писал Bloomberg, и Credit Suisse, и UBS были против вынужденного объединения. Так, Credit Suisse рассчитывал, что ему будет достаточно полученной от центробанка Швейцарии помощи, чтобы реорганизовать бизнес. UBS же предпочел бы не брать на себя риски, связанные с Credit Suisse. «Это поглощение привлекательно для акционеров UBS, но давайте будем честны: для Credit Suisse это экстренное спасение», — отметил председатель UBS Колм Келлехер.
22 марта Ставки подвели банки
ФРС, несмотря на банковский кризис, единогласно приняла решение о повышении процентных ставок. В среду, 22 марта, ФРС установила учетную ставку в диапазоне от 4,75% до 5%, подняв ее на четверть процентного пункта.
Ставка стала самой высокой с 2007 года, а ее повышение — девятым по счету. Еще год назад, в середине марта, ставка составляла 0,25−0,5%.
«Банковская система США надежна и устойчива. Недавние события, вероятно, приведут к ужесточению условий кредитования для домохозяйств и предприятий и окажут давление на экономическую активность, найм сотрудников и инфляцию. Степень этих эффектов не определена. Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам», — отмечается в релизе.
1 мая Закрытие First Republic Bank
В понедельник 1 мая департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии закрыл First Republic Bank и отдал его в управление FDIC. При этом корпорация по страхованию вкладов договорилась с JPMorgan о передаче ему активов и обязательств First Republic Bank.
Сделка была заключена с условием распределения убытков по семейным, жилищным и коммерческим кредитам First Republic Bank. По состоянию на 13 апреля 2023 года активы закрытого банка составляли около $229,1 млрд, а депозиты — $103,9 млрд.
First Republic, который специализировался на обслуживании состоятельных клиентов, пробовал показать разницу между собой и рухнувшим SVB. «В депозитах компаний ни один из секторов не превышал 9% от общего объема депозитов», — рассказывал банк в своем сообщении инвесторам. При этом на депозиты, связанные с технологиями, приходилось только 4%.
Однако словесные заверения не остановили отток депозитов из First Republic. Еще в середине марта крупнейшие банки США, среди которых были JPMorgan, Citigroup, Bank of America, были близки к согласованию плана по размещению $30 млрд в First Republic Bank, чтобы стабилизировать ситуацию после краха SVB, писал Bloomberg. По результатам первого квартала 2023 года депозиты клиентов у First Republic сократились со $173,5 млрд до $104,5 млрд, включая тот самый $30 млрд стабилизационный депозит от крупных банков.
4 мая Панические продажи
Акции банковского холдинга Western Alliance упали на 36% после сообщений Financial Times. Ссылаясь на анонимные источники, газета писала, что аризонский банк изучает «стратегические варианты», что могло говорить о его продаже.
Однако позже Financial Times неожиданно изменила текст статьи. Холдинговая компания Western Alliance выпустила сообщение, в котором указала, что банк обращался за консультацией к юридической фирме Sullivan & Cromwell по теме текущих потрясений среди региональных банков США. При этом банк не нанимал ни эту фирму, ни других консультантов для работы над конкретной сделкой.
Ранее еще один банк, PacWest Bancorp, заявил, что изучает доступные ему стратегические варианты. Об этом же писал и Bloomberg со ссылкой на свои источники. На фоне этой новости акции банка упали на 59,96% в среду 3 мая. PacWest подчеркнул, что «компания и ее совет директоров постоянно пересматривают стратегические варианты», это стандартная процедура для совета и не обязательно свидетельствует о грядущейвыдающейся продаже PacWest.
По мнению собеседников Bloomberg, банк не был выставлен на формальный аукцион, потому что не нашлось достаточно потенциальных покупателей. Приобретающему PacWest Bancorp нужно будет зафиксировать большой убыток, списав некоторые кредиты банка.
Татьяна Вятохо для Frank Media