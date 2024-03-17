Инфляция в еврозоне, новостройки в США и решение ФРС: что ждут аналитики

Во вторник инвесторам станет доступно значение количества новостроек в США за февраль 2024. Аналитики ожидают показатель на уровне 1,4 млн. В этот день будет опубликована базовая кредитная ставка Народного банка Китая. Текущее значение — 3,45% годовых.
Ключевым событием среды станет решение по ставке ФРС США и последующий комментарий. На текущий момент рынок оценивает вероятность сохранения ставки в диапазоне 5,25−5,50% годовых на уровне 99%. То есть показатель, скорее всего, останется без изменений. В четверг будет доступно значение объема продаж вторичного жилья в США за февраль 2024. Экономисты ожидают, что уровень продаж окажется на уровне 3,94 млн.
Среди корпоративных событий ключевым станет начало торгов акциями ТКС Холдинга (TCSG). На фоне различных заявлений компании рынок будет внимательно следить за движением бумаги, особенно в первый день торгов. Кроме того, в понедельник Совкомфлот (FLOT) опубликует МСФО за 2023.
Также Инарктика (AQUA) разместит отчетность за 4 квартал 2023 и за весь 2023 г. Совет директоров «НоваБев Групп» (BELU) решит вопрос по дивидендам за 2023 г. В четверг 21 марта вероятно опубликуют результаты по МСФО за 2023 г следующие компании: ВК (VKCO), Сегежа (SGZH) и Веон (VEON). Затем в пятницу X5 Group (FIVE) опубликует аудированные результаты МСФО за 4 квартал 2023 и полный отчет 2023 г.
Среди западных компаний, которые опубликуют отчетность, стоит обратить внимание на Embraer ADR (ERJ), Tencent Music Entertainment Group (TME), PDD Holdings DRC (PDD), Micron (MU), General Mills (GIS), Nike (NKE), FedEx (FDX), Carnival Corp (CCL).
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