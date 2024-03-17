Инфляция в еврозоне, новостройки в США и решение ФРС: что ждут аналитики

Также Инарктика (AQUA) разместит отчетность за 4 квартал 2023 и за весь 2023 г. Совет директоров «НоваБев Групп» (BELU) решит вопрос по дивидендам за 2023 г. В четверг 21 марта вероятно опубликуют результаты по МСФО за 2023 г следующие компании: ВК (VKCO), Сегежа (SGZH) и Веон (VEON). Затем в пятницу X5 Group (FIVE) опубликует аудированные результаты МСФО за 4 квартал 2023 и полный отчет 2023 г.