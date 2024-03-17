Индия на подъеме: почему страна привлекает российских инвесторов

— Американские инвесторы в прошлом году выводили из Китая прямые и портфельные инвестиции из-за геополитического фактора и сложностей в китайской экономике. При этом часть капитала не вернулась обратно в США, а была направлена в другие страны Азии, в том числе Индию, что обеспечило приток ликвидности на рынок акций, а также в сегмент прямых инвестиций, — обращает внимание эксперт.