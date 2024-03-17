«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам

В прогнозах по размеру дивидендов «Газпрома» за 2023 год эксперты расходятся. По подсчетам Павла Веревкина из «Алор Брокер», за первую половину 2023 года дивиденды «Газпрома» составляют около ₽7 на акцию при условии выплаты 50% чистой прибыли, как это установлено в дивидендной политике. Во втором полугодии компания, по оценкам эксперта, могла заработать еще около ₽10 на акцию. В итоге за 2023 год концерн может выплатить примерно ₽17 за акцию, что по ценам на 15 марта дает дивидендную доходность в 10,6%.