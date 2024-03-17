«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам

На российском рынке акций начался весенний дивидендный сезон. Крупные брокеры в этом году ждут рекордные дивиденды на триллионы рублей. В частности, в SberCIB прогнозируют, что в этом году российские компании заплатят рекордные ₽4,9 трлн, а в «Тинькофф Инвестициях» ожидают около ₽5,1 трлн.
Пока рекорд по размеру дивидендов принадлежит «Газпрому». За первую половину 2022 года компания заплатила своим акционерам в общей сложности ₽1,208 трлн, или ₽51,03 на акцию. Дивидендная доходность на момент объявления о выплатах в августе 2022 года достигала 25%.
С тех пор «Газпром» не распределял прибыль между акционерами. От финальных дивидендов за 2022 год компания отказалась, учитывая cущественный размер выплат за первую его половину.
В том, что компания выплатит дивиденды за 2023 год, уверенности у инвесторов долгое время не было. Но в декабре 2023 года надежды на выплаты усилились после того, как зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил, что компания будет следовать дивидендной политике и что возможное изменение долговых метрик не должно повлиять на рекомендацию по выплатам акционерам.
Дивидендная политика «Газпрома» предусматривает, что на выплаты акционерам компания должна направлять не менее 50% от скорректированной чистой прибыли за год. Но при соотношении чистый долг/EBITDA выше 2,5х совет директоров вправе предложить размер дивидендов ниже целевых уровней.
По итогам первого полугодия показатель вырос до 1,9х. «Газпром» еще не опубликовал отчетность по МСФО за второе полугодие, но Фамил Садыгов говорил, что за 2023 год чистый долг/EBITDA составит 2,3х.
Тем не менее, окончательное решение по дивидендам за акционерами, а контрольный пакет в «Газпроме» у государства. Ранее уже был случай, когда совет директоров дал рекомендацию по выплате дивидендов, а акционеры не одобрили это решение.
Очередное годовое общее собрание акционеров «Газпрома» запланировано на 26 июня. Среди вопросов на повестке — дивиденды за 2023 год.
Прогноз по дивидендам «Газпрома» за 2023 год.
«Простого ответа в кейсе дивидендов “Газпрома”, к сожалению, нет», — констатировал инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин.
Он объяснил, что уровень долговой нагрузки в 2,3х по показателю чистый долг/EBITDA пока позволяет компании платить дивиденды. Но Веревкин предупредил, что при росте долговой нагрузки выше 2,5х совет директоров «Газпрома» может принять решение об уменьшении размера дивидендов ниже 50% чистой прибыли.
Аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман полагает, что «Газпром» все-таки выплатит дивиденды по итогам 2023 года, хотя Кауфман и считает такое решение нецелесообразным для компании. Эксперт отметил, что потребность государства в деньгах также повышает вероятность выплаты дивидендов со стороны «Газпрома».
В бюджет на 2024 год Минфин заложил дивиденды от компаний с госучастием на общую сумму ₽652,3 млрд. Из них ₽375 млрд — это выплаты от Сбербанка, контрольный пакет в котором держит ФНБ. Оставшиеся ₽277,25 млрд приходятся на компании, акционером которых выступает Росимущество и другие ведомства. Среди этих компаний — «Газпром», «Роснефть», АЛРОСА, «РусГидро», «Транснефть» и ряд других.
В 2023 году они выплатили в бюджет дивиденды на общую сумму ₽339 млрд. В 2022 году, когда «Газпром» в последний раз платил дивиденды, поступления в бюджет составили ₽753 млрд.
В прогнозах по размеру дивидендов «Газпрома» за 2023 год эксперты расходятся. По подсчетам Павла Веревкина из «Алор Брокер», за первую половину 2023 года дивиденды «Газпрома» составляют около ₽7 на акцию при условии выплаты 50% чистой прибыли, как это установлено в дивидендной политике. Во втором полугодии компания, по оценкам эксперта, могла заработать еще около ₽10 на акцию. В итоге за 2023 год концерн может выплатить примерно ₽17 за акцию, что по ценам на 15 марта дает дивидендную доходность в 10,6%.
По словам Веревкина, потенциально «Газпром» еще может заплатить дивиденды, но «все будет упираться» в желание государства.
Руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин дает другие оценки по возможным дивидендам. По его расчетам, за первое полугодие 2023 года компания заработала ₽13 дивидендов на акцию, а результаты второго полугодии могли быть сильно хуже.
Сергей Кауфман из «Финама» ожидает, что при соблюдении дивидендной политики «Газпром» может выплатить по итогам 2023 года около ₽20 на акцию. Это соответствует дивидендной доходности в 12,5%. В «БКС Мир Инвестиций» ранее прогнозировали ₽16 (10%).
Но выплату дивидендов за 2024 и 2025 годы Кауфман назвал маловероятной, учитывая ожидаемый рост налоговой нагрузки в будущем. Аналитик отметил, что компания продолжает генерировать отрицательный свободный денежный поток на фоне нормализации цен на газ, постепенной потери европейского рынка, медленной переориентации на восток и наличия дополнительных налогов.
Прогноз по акциям «Газпрома».
Даже в случае, если «Газпром» выплатит дивиденды, их доходность может быть существенно ниже, чем у безрисковых активов, как-то фонды денежного рынка, банковские вклады и короткие ОФЗ, отметил Павел Веревкин из «Алор Брокера». По его мнению, премии за потенциальный риск в акциях «Газпрома» не предвидится.
«На наш взгляд, на рынке присутствуют другие альтернативные и более прозрачнее истории для инвестирования. Покупка акций Газпрома пока выглядит нецелесообразной», — сделал вывод эксперт.
Сергей Кауфман из «Финама» допустил, что объявление дивидендов за 2023 год приведет к локальному росту акций «Газпрома». Однако аналитик предупредил, что фундаментально перспективы у бумаг все еще слабые. В «Финаме» нейтрально смотрят на акции и дают им целевую цену в ₽157,8 за штуку, что предполагает падение еще примерно на 1,5% на горизонте 12 месяцев.
Нейтрально на акции «Газпрома» в долгосрочной перспективе смотрят и в «БКС Мир Инвестиций». Там считают, что ситуация на европейском рынке создает риски для дивидендной политики компании, что сдерживает акции и ограничивает их потенциал. Аналитики напомнили, с 2012 по 2019 год — до принятия новой дивидендной политики — акции торговались в боковике ₽110−170. Теперь возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор ₽180−220 за акцию.