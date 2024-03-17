Экономика США получила стимул после падения цен на «закулисное топливо»

Цена на природный газ в США начали расти с конца 2020 года, уже к октябрю 2021-го прирост составил 29,6%, а в июне 2022 года был зафиксирован пик в 39,4%. Падение цен на газ отражает ослабевающее влияние энергетики на стоимость жизни в США. В июне 2022-го на долю энергосектора приходилась примерно четверть от общей инфляции, но в начале 2024-го ее значение сократилось почти до нуля. В феврале цены на газ упали на 9%.