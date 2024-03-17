Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 18 по 24 марта

Ежемесячный отчет ОПЕК был традиционно позитивным для нефтедобывающих стран, картель ожидает роста спроса на нефть в текущем году на 2,3 млн баррелей в сутки и при этом дефицит предложения в феврале был оценен в 1 млн баррелей в сутки. Более консервативные оценки МЭА улучшились в мартовском отчете, что стало для рынка неожиданностью. Прогноз роста спроса в текущем году повышен на 110 тыс. баррелей до 1,3 млн баррелей в сутки, при этом агентство вместо профицита ожидает дефицита предложения на уровне 300 тыс. баррелей в сутки. Для рынка отчет МЭА стал поводом для роста, поскольку в нем также указывалось на ожидания более значительного роста спроса в текущем квартале.