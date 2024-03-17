Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 18 по 24 марта

Рубль
Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:
"На предстоящей неделе мы ожидаем боковой динамики рубля и закрепления курса вблизи текущих уровней. Предполагаемый торговый диапазон составляет 91−95 ₽ за долл., 99−103 ₽ за евро, 12,6−13,2 ₽ за юань.
Факторы за укрепление и ослабление рубля пятый месяц подряд остаются сбалансированными. Предложения валюты от экспорта достаточно для удовлетворения спроса на валюту для закупки импорта и оттока капитала.
В пользу рубля выступают обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортёров (с возможностью продления после 30 апреля), удорожание нефти на мировом рынке, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 7,1 млрд руб. в день и высокие рублевые процентные ставки.
Мы ожидаем, что Банк России 22 марта сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16% годовых. Полагаем, что ЦБ сохранит нейтральный сигнал на ближайшие заседания (апрель и июнь) и продолжит готовить рынок к вероятному снижению ключевой ставки позднее в этом году.
Сохранение ключевой ставки на высоком уровне 16% в ближайшие месяцы продолжит оказывать поддержку рублю. Жёсткая монетарная политика замедляет кредитование и снижает спрос на импорт (и спрос на валюту). Кроме этого, текущие высокие ставки по рублевым депозитам в 14−16% годовых поддерживают привлекательность сбережений в рублях".
Нефть
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит»:
"Нефтяной рынок получил дополнительный импульс к росту. Помимо сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, инвесторы обратили внимание на перспективы баланса спроса и предложения на рынке.
Ежемесячный отчет ОПЕК был традиционно позитивным для нефтедобывающих стран, картель ожидает роста спроса на нефть в текущем году на 2,3 млн баррелей в сутки и при этом дефицит предложения в феврале был оценен в 1 млн баррелей в сутки. Более консервативные оценки МЭА улучшились в мартовском отчете, что стало для рынка неожиданностью. Прогноз роста спроса в текущем году повышен на 110 тыс. баррелей до 1,3 млн баррелей в сутки, при этом агентство вместо профицита ожидает дефицита предложения на уровне 300 тыс. баррелей в сутки. Для рынка отчет МЭА стал поводом для роста, поскольку в нем также указывалось на ожидания более значительного роста спроса в текущем квартале.
Среди основных моментов стоит выделить данные по потребительским и оптовым ценам в США, которые оказались выше рыночных ожиданий и привели к укреплению доллара и давлению на весь сегмент рискованных активов. Отраслевая статистика из США оказалась позитивной для котировок. Коммерческие запасы нефти за неделю неожиданно снизились, а общий уровень добычи продолжил снижение от исторических максимумов.
Краткосрочные перспективы нефтяного рынка выглядят умеренно-позитивно. МЭА и ОПЕК ждут роста спроса на фоне неплохой статистики по экономике США и увеличения сроков логистики из-за проблем с маршрутом через Красное море. Технически, при закреплении стоимости Brent выше уровня 85 долл. за баррель следующим диапазоном консолидации может стать 90−95 долл. за баррель".
Биржа
Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»:
"На предстоящей неделе индекс Мосбиржи может обновить двухлетние максимумы. Завершение президентских выборов принесет определенность, полагаем, что градус напряженности новостного фона снизится. Позитивные финансовые и операционные показатели компаний, высокие дивидендные ожидания по многим акциям продолжают привлекать инвесторов.
Сдерживать растущую динамику в ближайшее время может укрепление рубля на фоне приближения налогового периода. В фокусе внимания инвесторов на неделе, помимо динамики сырья и валют, будут центробанки. В среду заседание проведет ФРС США, а в пятницу — российский ЦБ. В обоих случаях сюрпризов не ожидается, однако инвесторы могут чутко реагировать на риторику и прогнозы регуляторов.
В понедельник на Мосбирже начнутся торги акциями «ТКС Холдинг» (ранее — TCS Group), совет директоров Novabev Group даст рекомендации по дивидендам за 2023 год. Среда — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Диасофта за 2023 год. В четверг VK опубликует финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года.
На будущей неделе выйдет немало экономической статистики, которая способна влиять на настроения. Так, в понедельник будут опубликованы февральский ИПЦ еврозоны и блок данных по КНР, включая сведения по промпроизводству и безработице. На следующий день будет обнародован мартовский индекс экономических настроений от ZEW для еврозоны. В четверг отметим ежемесячный отчет ЕЦБ и первые оценки индексов PMI европейских стран и США за март".