Bloomberg рассказал о росте цен на авиабилеты из-за проблем Boeing

15 марта глава сингапурской лизинговой компании BOC Aviation Стивен Тауненд в интервью Bloomberg TV отметил, что связанные с пандемией задержки производства в Airbus и Boeing лишили авиакомпании потенциальных 4 тыс. новых самолетов за последние три-четыре года. По его словам, проблемы Boeing еще больше увеличивают разрыв между спросом и предложением. «Потребуется несколько лет, чтобы по-настоящему наверстать упущенное», — говорил Тауненд.