Банк России сохранит ключевую ставку в 16% годовых, считают аналитики

Но, по словам Набиуллиной, в ЦБ видят пространство для снижения ключевой ставки, однако прогноз регулятора предполагает, что возвращение ставки к нейтральным значениям будет идти плавно. Как трактовать этот прогноз? «Мы ожидаем, что ЦБ на заседании 22 марта сохранит нейтральный сигнал на ближайшие заседания (апрель, июнь) и продолжит готовить рынок к вероятному снижению ключевой ставки позднее в этом году», — отмечает Васильев. По его мнению, Банк России перейдет к последовательному снижению ключевой ставки в третьем квартале (в июле или сентябре), когда инфляция будет устойчиво замедляться. «В базовом сценарии к концу года мы ожидаем замедления инфляции до 6% и снижения ключевой ставки до 12%», — прогнозирует аналитик.