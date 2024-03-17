Банк России сохранит ключевую ставку в 16% годовых, считают аналитики

Банк России начал повышать ключевую ставку в июле 2023 года с отметки 7,5% и в декабре довел ее до текущих 16%. На первом в этом году заседании в феврале уровень в 16% был сохранен.
Ставка выросла за считаные месяцы более чем в два раза не просто так: в стране заметно ускорился рост потребительских цен из-за роста спроса, который превысил возможности производства, поясняла ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Эффект от повышения ставки, как это обычно происходит, наблюдается спустя некоторое время. Из-за того, что деньги стали дороже, снизилась кредитная активность людей и бизнеса и повысилась сберегательная. В результате темпы роста инфляции начали замедляться. Сейчас главный вопрос уже не в самом факте замедления, а в том, с какой скоростью оно продвигается. И вот здесь неопределенность пока что явно сохраняется, констатировала Набиуллина.
На данный момент Банк России рассчитывает снизить инфляцию до 4−4,5% в этом году и закрепить ее на целевом уровне 4% в дальнейшем.
По данным Росстата, по итогам 2023 года инфляция в России составила 7,4%. С начала 2024 года и к началу марта потребительские цены выросли на 1,51%, а если считать годовую инфляцию (к началу марта 2023 года), то она равняется 7,6%. Поэтому можно сделать вывод, что резкого ускорения роста цен не наблюдается (фиксируется их умеренное замедление), но и устойчивого снижения инфляции пока тоже нет, говорится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА).
По мнению экспертов агентства, к марту годовая инфляция стабилизировалась в диапазоне 5,5−6,5% с учетом сезонности. И это пока что явно выше целевых для Банка России 4%. Из этого следует, что снижать ставку на пятничном заседании ЦБ, очевидно, рано.
«В базовом сценарии мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 22 марта сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16%. Вероятность этого сценария мы оцениваем примерно в 70%. В рисковом сценарии мы допускаем, что Банк России может повысить ключевую ставку до 17%. Вероятность этого сценария мы оцениваем примерно в 30%», — рассказывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. При этом в резюме обсуждения ключевой ставки, которое недавно впервые опубликовал ЦБ, говорилось, что на февральском заседании серьезно обсуждался вариант с повышением до 17%.
По мнению руководителя центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максима Петроневича, поступательное замедление инфляции делает дальнейшее повышение ключевой ставки избыточным с учетом необходимости дальнейшей трансформации экономики и финансирования этого процесса.
В то же время 22 марта не следует ожидать и снижения ключевой ставки, подчеркивает Петроневич. «Инфляционные ожидания как среди населения (11,9%), так и среди предприятий (5,3%) остаются повышенными, а проинфляционные риски — высокими. Рост доходов населения остается высоким, а традиционно значительный уровень рисков Банк России видит в дефиците бюджета и неустойчивой динамике экспорта», — говорит аналитик.
Также Эльвира Набиуллина подчеркивала в феврале, что важными проинфляционными рисками сейчас остаются внешние факторы — например, вторичные санкции и ухудшение конъюнктуры на товарных рынках. «Наконец, риски связаны с тем, что повышение производительности труда может сильнее отставать от роста зарплат в условиях сохраняющейся напряженности на рынке труда», — отмечала глава ЦБ.
Но, по словам Набиуллиной, в ЦБ видят пространство для снижения ключевой ставки, однако прогноз регулятора предполагает, что возвращение ставки к нейтральным значениям будет идти плавно. Как трактовать этот прогноз? «Мы ожидаем, что ЦБ на заседании 22 марта сохранит нейтральный сигнал на ближайшие заседания (апрель, июнь) и продолжит готовить рынок к вероятному снижению ключевой ставки позднее в этом году», — отмечает Васильев. По его мнению, Банк России перейдет к последовательному снижению ключевой ставки в третьем квартале (в июле или сентябре), когда инфляция будет устойчиво замедляться. «В базовом сценарии к концу года мы ожидаем замедления инфляции до 6% и снижения ключевой ставки до 12%», — прогнозирует аналитик.
По словам Васильева, итоги ближайшего заседания Банка России не окажут значимого влияния и на курс рубля. Хотя бы потому, что в целом решение о сохранении ключевой ставки в 16% является консенсусом на рынке. По прогнозу эксперта, курс рубля в ближайшие недели останется в диапазоне 90−94 ₽ за долл., 98−103 ₽ за евро и 12,5−13 ₽ за юань.
Также решение Банка России снова сохранить ключевую ставку не окажет значимого влияния на банковские продукты, добавляет Васильев. Более того, скорее всего текущие ставки по вкладам и кредитам, судя по всему, находятся на своем пике. Соответственно, если в экономике и финансах не произойдет ничего экстраординарного, то у ставок путь только один — вниз. Открытым остается лишь вопрос, когда он начнется.