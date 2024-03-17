Apple согласилась выплатить $490 млн по иску о сокрытии падения спроса на iPhone

Apple согласилась выплатить $490 млн, чтобы урегулировать коллективный иск, в котором говорится, что генеральный директор компании Тим Кук обманул акционеров, скрыв падение спроса на iPhone в Китае, пишет Reuters. Предварительное соглашение было подано в окружной суд США в Окленде (штат Калифорния) 15 марта. Теперь оно требует одобрения окружного судьи. Главным истцом выступает Совет графства Норфолк в Англии.
При этом первого ноября 2018-го гендиректор компании заявил, что Apple столкнулась с проблемами в продажах на рынках в Бразилии, Индии, России и Турции, но «не стал относить Китай к этой категории». Спустя несколько дней Apple сообщила поставщикам о необходимости сократить производство, отмечает Reuters.
Партнер Robbins Geller Rudman & Dowd Шон Уильямс, представляющий интересы акционеров, назвал это решение «выдающимся результатом» для группы. Соглашение распространяется на инвесторов, купивших акции Apple в течение двух месяцев между заявлениями Кука и прогнозом доходов, уточняет агентство.
В январе 2024-го Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что Apple выплатила антимонопольный штраф на 1,2 млрд рублей. Средства поступили в бюджет России. ФАС в июле 2022 года признала, что Apple нарушила антимонопольное законодательство: компания навязывала российским разработчикам необходимость использовать в приложениях для iOS ее платежный инструмент. За это нарушение в январе 2023 года Apple оштрафовали на 1,17 млрд рублей.
Анастасия Корочкина