Apple согласилась выплатить $490 млн по иску о сокрытии падения спроса на iPhone

В январе 2024-го Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что Apple выплатила антимонопольный штраф на 1,2 млрд рублей. Средства поступили в бюджет России. ФАС в июле 2022 года признала, что Apple нарушила антимонопольное законодательство: компания навязывала российским разработчикам необходимость использовать в приложениях для iOS ее платежный инструмент. За это нарушение в январе 2023 года Apple оштрафовали на 1,17 млрд рублей.