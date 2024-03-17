Аналитик рассказал, каким будет курс рубля на следующей неделе

На этом фоне USDRUB, EURRUB и CNYRUB могут проверить на прочность верхнюю границу сложившихся коридоров 90−93, 98−102 и 12,50−12,90 соответственно. Тем не менее предпосылок для уверенного выхода из них пока не просматривается, поэтому возможное ослабление рубля может носить краткосрочный характер.