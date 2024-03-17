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Аналитик рассказал, каким будет курс рубля на следующей неделе

Константин Церазов, экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие», раскрыл ключевые факторы курса рубля на следующей неделе.
Константин Церазов
Экономист
Источник: Freepik

Для валюты на следующей неделе будут важны два события: президентские выборы и заседание совдира ЦБ по ставке. Экономист не исключил, что в начале недели будут спекулятивные атаки на курс валюты.

На этом фоне USDRUB, EURRUB и CNYRUB могут проверить на прочность верхнюю границу сложившихся коридоров 90−93, 98−102 и 12,50−12,90 соответственно. Тем не менее предпосылок для уверенного выхода из них пока не просматривается, поэтому возможное ослабление рубля может носить краткосрочный характер.

Рынок не ждет сюрпризов от заседания Банка России 22 марта: вероятно, регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 16% и даст сигнал о возможности ее снижения во втором квартале. Поэтому данный фактор вряд ли окажет заметное влияние на динамику рубля на следующей неделе.

В конце марта экспортерам предстоят крупные налоговые выплаты, и на следующей неделе они могут начать более активно продавать валюту под это событие.

Поэтому данный фактор вкупе с высокой ключевой ставкой должен успешно нейтрализовывать возможные спекулятивные атаки на российскую валюту.

Серьезных поводов для нарушения сложившегося на валютном рынке равновесия пока не видно, и следующую неделю USDRUB, EURRUB и CNYRUB, вероятно, проведут все в тех же коридорах 90−93, 98−102 и 12,50−12,90 соответственно.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».