Аналитик рассказал, каким будет курс рубля на следующей неделе

Для валюты на следующей неделе будут важны два события: президентские выборы и заседание совдира ЦБ по ставке. Экономист не исключил, что в начале недели будут спекулятивные атаки на курс валюты.
На этом фоне USDRUB, EURRUB и CNYRUB могут проверить на прочность верхнюю границу сложившихся коридоров 90−93, 98−102 и 12,50−12,90 соответственно. Тем не менее предпосылок для уверенного выхода из них пока не просматривается, поэтому возможное ослабление рубля может носить краткосрочный характер.
Рынок не ждет сюрпризов от заседания Банка России 22 марта: вероятно, регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 16% и даст сигнал о возможности ее снижения во втором квартале. Поэтому данный фактор вряд ли окажет заметное влияние на динамику рубля на следующей неделе.
В конце марта экспортерам предстоят крупные налоговые выплаты, и на следующей неделе они могут начать более активно продавать валюту под это событие.
Поэтому данный фактор вкупе с высокой ключевой ставкой должен успешно нейтрализовывать возможные спекулятивные атаки на российскую валюту.
Серьезных поводов для нарушения сложившегося на валютном рынке равновесия пока не видно, и следующую неделю USDRUB, EURRUB и CNYRUB, вероятно, проведут все в тех же коридорах 90−93, 98−102 и 12,50−12,90 соответственно.
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