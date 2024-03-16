Власти Китая предпочтут запрет TikTok в США его продаже

Проблема возникла после того, как 13 марта палата представителей американского конгресса одобрила законопроект, согласно которому TikTok в течение полугода должен быть выведен из материнской китайской компании ByteDance или же популярный сервис по просмотру коротких видео будет запрещен на территории США.
Теперь законопроект находится на рассмотрении в Сенате. Президент США Джо Байден уже высказался по этому поводу и обещал подписать его в случае одобрения обеими палатами американского парламента. Американские власти считают, что сбор данных о пользователях TikTok в США представляет угрозу национальной безопасности.
О готовности собрать консорциум инвесторов для покупки TikTok объявил экс-глава Минфина США Стивен Мнучин. В случае если сделка действительно состоится, ее могут оценить в $100 млрд. В 2023 году, напоминает Wall Street Journal, выручка TikTok в США составила около $20 млрд.
Однако чиновники в Китае, по данным WSJ, пообещали не допустить принудительной продажи TikTok в США. В КНР относят TikTok к чувствительным технологиям и не допустят продажи соцсети вместе с исходным кодом, а без него сделка бессмысленна.
9 марта Байден заявил о готовности запретить TikTok в США.
12 марта Трамп назвал TikTok угрозой нацбезопасности США.
14 марта экс-министр финансов США захотел купить TikTok.