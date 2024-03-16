Рост сырьевого рынка не успел отразиться на курсе рубля

По итогам недели цены на североморскую нефть Brent впервые с ноября прошлого года остались выше уровня $85 за баррель. Причем накануне, по данным Investing.com, котировки нефти на спот-рынке достигали отметки $86,13 за баррель, максимума с 6 ноября 2023 года. Но даже с учетом коррекции к закрытию торгов пятницы они остановились на отметке $85,6 за баррель, что на 3,8% выше значений закрытия предшествующей недели. Котировки российской нефти Urals, по данным ресурса ProFinance, выросли за неделю на 4,8%, до $73 за баррель. Тем самым цены на европейские сорта нефти смогли выйти из узкого коридора, в котором торговались предыдущие три недели.