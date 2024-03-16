Рост сырьевого рынка не успел отразиться на курсе рубля

По итогам недели цены на североморскую нефть Brent впервые с ноября прошлого года остались выше уровня $85 за баррель. Причем накануне, по данным Investing.com, котировки нефти на спот-рынке достигали отметки $86,13 за баррель, максимума с 6 ноября 2023 года. Но даже с учетом коррекции к закрытию торгов пятницы они остановились на отметке $85,6 за баррель, что на 3,8% выше значений закрытия предшествующей недели. Котировки российской нефти Urals, по данным ресурса ProFinance, выросли за неделю на 4,8%, до $73 за баррель. Тем самым цены на европейские сорта нефти смогли выйти из узкого коридора, в котором торговались предыдущие три недели.
Подъем цен происходил на фоне улучшения прогнозов спроса на нефть. В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки, до 103,2 млн б/с.
Это четвертое повышение прогнозов с ноября прошлого года и вызвано продолжающимися атаками хуситов в Красном море, которые привели к удлинению маршрутов поставок. Более того, МЭА понизило на 900 тыс. б/с прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: теперь ожидает ее роста всего на 800 тыс. б/с, до 102,9 млн б/с.
Двумя днями ранее ОПЕК подтвердила свою более оптимистичную оценку мирового спроса на нефть, ожидая его увеличения на 2,25 млн б/с, до 104,46 млн б/с. «Похоже, что более консервативное МЭА пересматривает свои оценки в сторону более оптимистичной ОПЕК, сигнализируя о том, что мировой рынок нефти в этом году действительно может быть более жестким, чем цены на нефтяных рынках в настоящее время», — отмечает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит.
В сложившихся условиях аналитики не исключают роста волатильности нефтяных котировок.
Рональд Смит не исключает того, что в ближайшие 1−2 месяца цены могут как вырасти до $100 за баррель, так и упасть до $60 за баррель. «Стоимость нефти в значительной степени будет определяться возросшими геополитическими рисками на Ближнем Востоке, а также сохранением способности формата ОПЕК+ влиять на мировые цены», — считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
Вместе с тем произошедший рост цен на нефть не оказал должного влияния на российский валютный рынок, хотя и остается одним из главных факторов для определения фундаментальной стоимости рубля. По итогам пятничных торгов курс доллара на Московской бирже составил 92,9 ₽/$, что на 1,2 ₽ выше значений закрытия четверга и на 2,3 ₽ выше значений конца предшествующей недели.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев обращает внимание, что динамика нефтяных цен не оказывает мгновенного влияния на курс рубля по нескольким причинам.
С 2022 года российская нефть продается с дисконтом, в отсутствие на рынке нерезидентов сократилось число финансовых спекулянтов, крупнейшие банки под санкциями. Вдобавок к этому экспортная выручка приходит с задержкой, да и сами экспортеры продают выручку также с временным лагом, отмечает эксперт. «На рубль сейчас влияют периодические всплески спроса на валюту в рамках продажи бизнеса в РФ нерезидентами», — указывает Владимир Евстифеев.
Удорожание нефти может привести к увеличению предложения валюты на российском рынке через несколько месяцев, отмечает господин Васильев. Поэтому на горизонте ближайших месяцев он ожидает движение курса доллара в диапазоне 90−95 ₽/$. По мнению Владимира Евстифеева, при дальнейшем сокращении физических и стоимостных параметров экспорта курс доллара может подниматься к уровню 100 ₽/$.
Виталий Гайдаев