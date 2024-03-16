Доля ненефтяного сектора в структуре ВВП Саудовской Аравии достигла 50%

Главное управление статистики Саудовской Аравии ранее сообщило, что ВВП королевства, экономика которого зависит от экспорта нефти, по итогам 2023 года уменьшился на 0,9%, тогда как годом ранее рост этого показателя составил 8,7%. В третьем квартале прошлого года ВВП уменьшился на 4,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее, в четвертом квартале — на 3,7%.