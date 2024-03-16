Бойтесь мошенников. Названы способы безопасно улучшить кредитную историю

«“Обнулить” испорченную кредитную историю невозможно, — предостерегает эксперт. — Поэтому если какая-нибудь фирма обещает полностью очистить ее, то, возможно, это мошенники. А вот улучшить персональный рейтинг заемщика вполне реально, и добропорядочные брокеры это знают. Однако следует учесть, что даже после корректировки кредитной истории заемщик сможет претендовать не на все кредитные продукты».
На улучшение кредитной истории требуется время. В одних случаях достаточно месяца-двух, а в других — полтора-два года. Поэтому готовиться к получению ипотечного займа с сомнительным кредитным прошлым нужно заранее. Первое, что нужно сделать, — в режиме онлайн запросить отчет по кредитной истории в Объединенном кредитном бюро (авторизация через сайт Госуслуг). Дважды в год эту выписку можно заказать бесплатно.
В отчете будет указано, сколько кредитных баллов у заемщика. Вся шкала делится на четыре цветовые зоны: если уровень баллов находится в салатовой или зеленой зоне, это хорошо и можно подавать заявку на кредит. Если же это желтая или красная зона, пора действовать.
«Не стоит надеяться, что, если отказал один банк, то другой закроет на что-то глаза, — поясняет эксперт. — У каждого банка есть полная информация по клиенту. Поэтому нет смысла ходить по разным банкам, подавать кипы заявок и получать массу отказов, которые будут потом “светиться” в кредитной истории. Также при подготовке к оформлению ипотеки не нужно брать микрозаймы и пользоваться на маркетплейсах рассрочками — они тоже выглядят как микрокредиты».
После анализа кредитного отчета обычно становится понятно, на что обратить внимание будущему заемщику. Если у человека есть действующие счета, по которым были просрочки, то их нужно закрыть. Рекомендуется следить за сайтом судебных приставов: если там обнаружатся штрафы или другие неисполненные финансовые обязательства, то их также нужно погасить.
«Если с банками были когда-либо проблемы, можно оформить кредитную карту, пользоваться ею несколько месяцев и не допускать просрочек. Тем самым вы дадите понять остальным банкам, что вы исправитесь и больше не допустите просрочек. Если все сделано правильно, то спустя несколько месяцев кредитный рейтинг человека улучшается», — резюмирует брокер.