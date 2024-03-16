Бойтесь мошенников. Названы способы безопасно улучшить кредитную историю

«Не стоит надеяться, что, если отказал один банк, то другой закроет на что-то глаза, — поясняет эксперт. — У каждого банка есть полная информация по клиенту. Поэтому нет смысла ходить по разным банкам, подавать кипы заявок и получать массу отказов, которые будут потом “светиться” в кредитной истории. Также при подготовке к оформлению ипотеки не нужно брать микрозаймы и пользоваться на маркетплейсах рассрочками — они тоже выглядят как микрокредиты».