Запасы газа в Европе опустились ниже 60 процентов

В начале второй половины февраля биржевые цены на газ в Европе снизились до минимального уровня за последние восемь месяцев и опустились ниже отметки в 270 долларов за тысячу кубометров. С начала зимы биржевые цены на газ снизились почти вдвое. Подобную динамику эксперты связывали с рядом факторов, включая стабильные поставки СПГ и рекордные запасы топлива в европейских ПХГ.