В России резко выросла популярность интернет-аптек

Россияне стали чаще делать заказы в интернет-аптеках. По итогам 2023 года ежемесячное число пользователей онлайн-сервисов выросло на 42%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Tele2.
Чаще всего заказы в интернет-аптеках оформляли женщины. На них пришлось 60% от всей месячной уникальной аудитории. В основном сервисами пользовались россияне в возрасте от 35 до 44 лет.
Пик активности на онлайн-сервисах приходится на осень и зиму. Это связано с сезонностью заболеваний. Количество посетителей интернет-аптек в эти месяцы в среднем на 20% выше, чем летом.
Также россияне стали в 1,5 раза чаще обращаться к телемедицинским услугам.
Ранее сообщалось, что жители РФ стали реже покупать корвалол. Продажи этого препарата по результатам прошлого года упали до пятилетнего минимума.