Стало известно, сколько платят блинопекам в России

Поварам-блинопекам в Москве предлагают от 80 тыс. до 180 тыс. руб. на руки. Рабочий-блинопек в кафе столицы может рассчитывать более, чем на 96 тыс.руб. на руки. От 90 тыс. руб. на руки платят пекарю-продавцу в блинном павильоне в Ростове-на-Дону. В Сочи повару, который жарит блины, предлагают более 76 тыс.руб. на руки, в Санкт-Петербурге — от 70 тыс. до 81 тыс. руб. до вычета налогов. В Кургане специалист по изготовлению блинов получает 60 тыс. руб. на руки.