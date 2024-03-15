Совет директоров «Группы Позитив» рекомендовал дивиденды в ₽47,3 на акцию

В сентябре 2022 года, менее чем через год с момента выхода на биржу, бумаги компании вошли в три индекса Мосбиржи: индекс акций широкого рынка, индекс средней и малой капитализации и индекс информационных технологий. В сентябре 2023 года Мосбиржа включила акции Positive Technologies в базу расчета основных индексов — индекса МосБиржи и индекса РТС.