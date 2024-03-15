Совет директоров «Группы Позитив» рекомендовал дивиденды в ₽47,3 на акцию

Совет директоров «Группы Позитив» (POSI), специализирующейся на разработке решений в области кибербезопасности, рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽47,3 на одну акцию. Такая выплата обеспечивает доходность в 1,9%. В общей сложности на выплаты акционерам компания планирует направить ₽3,1 млрд. Дивиденды фактически являются первой выплатой по итогам работы компании в 2023 году.
Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на внеочередном общем собрании 9 апреля 2024 года. Последний день для покупки акций компании для получения дивидендов — 18 апреля.
Бумаги «Группы Позитив» не показали существенной реакции на объявление о дивидендах. На торгах Московской биржи по состоянию на 15:18 мск акции компании прибавляли 0,7% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и торговались на уровне ₽2513 за бумагу.
Аналитики «БКС Мир Инвестиций» ожидают, что компания может заплатить за 2023 год в общей сложности около ₽129 на акцию. Таким образом, в мае может появится вторая рекомендация по выплате дивидендов (большая часть оставшихся дивидендов), сообщили эксперты. При этом они сохраняют негативный взгляд на бумаги компании.
В октябре «Группа Позитив» утвердила новую редакцию дивидендной политики. Основой для определения суммы дивидендов акционеров стала чистая прибыль по управленческой отчетности (Net interest cost, NIC). Компания планирует ежегодно направлять на дивиденды от 50 до 100% управленческой чистой прибыли и выплачивать дивиденды не менее одного раза в год.
Исходя из прогнозируемых до конца первого квартала оплат отгрузок, сумма NIC по итогам 2023 года может составить около ₽8,5 млрд, сообщила компания. В рамках первой финальной выплаты по итогам 2023 года компания предполагает направить на дивиденды 35% от суммы NIC.
Positive Technologies стала первой российской компанией в сфере кибербезопасности, которая вышла на Московскую биржу. Компания предпочла прямой листинг без привлечения дополнительных средств и выпуска ценных бумаг, как при стандартном проведении процедуры IPO.
В сентябре 2022 года, менее чем через год с момента выхода на биржу, бумаги компании вошли в три индекса Мосбиржи: индекс акций широкого рынка, индекс средней и малой капитализации и индекс информационных технологий. В сентябре 2023 года Мосбиржа включила акции Positive Technologies в базу расчета основных индексов — индекса МосБиржи и индекса РТС.