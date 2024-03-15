Сбои в системе McDonald’s привели к закрытию ресторанов в ряде стран

«Во многих наших магазинах по всей стране временно приостановлена работа», — написало японское подразделение сети быстрого питания в X (бывш. Twitter), назвав случившееся системным сбоем.
Отмечалось, что клиенты из Австралии и Великобритании жаловались на проблемы с заказами в социальных сетях.
Телеканал уточнил со ссылкой на слова владельца нескольких ресторанов McDonald’s в Швеции Патрика Хьельте, что корпорация подключена к глобальной сети, в чем и заключалась проблема сбоя в некоторых странах.
«Прямо сейчас мы перезапускаем все системы и надеемся, что скоро снова заработаем в обычном режиме», — добавил он.
Также работник ресторана в Милане заметил, что система была отключена в течение нескольких часов, специалист помог восстановить работу.
При этом менеджер по связям с общественностью McDonald’s в Дании Фанни Прамминг сообщила, что точки сети быстрого питания в стране снова открыты. Также неполадки в работе системы наблюдались в Бангкоке и Лондоне, дополнил телеканал.
В декабре прошлого года сообщалось, что McDonald’s до конца 2024 года планирует запустить в США сеть небольших кафе под брендом CosMc’s. В них планируется подавать блюда из основного меню ресторанов, однако упор будет сделан на кофе, пончики и бутерброды. Как предположило агентство Bloomberg, новый бренд составит конкуренцию Starbucks, так как их концепции очень схожи.