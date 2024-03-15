Сбои в системе McDonald’s привели к закрытию ресторанов в ряде стран

В декабре прошлого года сообщалось, что McDonald’s до конца 2024 года планирует запустить в США сеть небольших кафе под брендом CosMc’s. В них планируется подавать блюда из основного меню ресторанов, однако упор будет сделан на кофе, пончики и бутерброды. Как предположило агентство Bloomberg, новый бренд составит конкуренцию Starbucks, так как их концепции очень схожи.