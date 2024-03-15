Рубль возобновил активное снижение: доллар превысил 92

Внушительное подорожание нефти и других сырьевых товаров, произошедшее на этой неделе, способно положительно сказаться на курсе рубля в лучшем случае в начале следующего месяца, когда с лагом во времени рост цен на сырье увеличит поступления валюты от экспорта. За последние два года на российском валютном рынке значительно сократилось количество инвесторов и спекулянтов, которые ранее закладывали в котировки рубля изменение ключевых внешних и внутренних факторов, а также соответствующие ожидания.