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Рубль возобновил активное снижение: доллар превысил 92

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Дмитрий Бабин
Эксперт по фондовому рынку
Источник: Reuters

Рубль после негативного открытия восстановился, но затем стал сдавать позиции. Еще одна попытка развить восходящее движение произошла на старте основной сессии. Однако после обновления дневных вершин рубль перешел к активному ослаблению. Доллар обновил недельный максимум, приблизившись к 92,3 ₽

Давление на рубль продолжает оказывать вероятное сокращение экспорта в количественном выражении. Это усугубляется возросшими бюджетными расходами, а также сохранением относительно большого оттока капиталов за рубеж.

Внушительное подорожание нефти и других сырьевых товаров, произошедшее на этой неделе, способно положительно сказаться на курсе рубля в лучшем случае в начале следующего месяца, когда с лагом во времени рост цен на сырье увеличит поступления валюты от экспорта. За последние два года на российском валютном рынке значительно сократилось количество инвесторов и спекулянтов, которые ранее закладывали в котировки рубля изменение ключевых внешних и внутренних факторов, а также соответствующие ожидания.

Китайский юань (CNY/RUB) торгуется в паре с рублем в сопоставимом с американской валютой плюсе. На их фоне гонконгский доллар (HKD/RUB) к рублю дорожает заметно сильнее, сократив у нас до 5,4% недооцененность к доллару США в сравнении с их зарубежным соотношением (пара USD/HKD).

Российский долговой рынок продолжает демонстрировать крайне негативную динамику. Индекс гособлигаций RGBI снижается девятую сессию подряд, увеличив сегодня потери по сравнению с предыдущими днями. Индикатор в очередной раз обновил двухлетний минимум.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».