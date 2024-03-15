Рубль возобновил активное снижение: доллар превысил 92

Рубль после негативного открытия восстановился, но затем стал сдавать позиции. Еще одна попытка развить восходящее движение произошла на старте основной сессии. Однако после обновления дневных вершин рубль перешел к активному ослаблению. Доллар обновил недельный максимум, приблизившись к 92,3 ₽
Давление на рубль продолжает оказывать вероятное сокращение экспорта в количественном выражении. Это усугубляется возросшими бюджетными расходами, а также сохранением относительно большого оттока капиталов за рубеж.
Внушительное подорожание нефти и других сырьевых товаров, произошедшее на этой неделе, способно положительно сказаться на курсе рубля в лучшем случае в начале следующего месяца, когда с лагом во времени рост цен на сырье увеличит поступления валюты от экспорта. За последние два года на российском валютном рынке значительно сократилось количество инвесторов и спекулянтов, которые ранее закладывали в котировки рубля изменение ключевых внешних и внутренних факторов, а также соответствующие ожидания.
Китайский юань (CNY/RUB) торгуется в паре с рублем в сопоставимом с американской валютой плюсе. На их фоне гонконгский доллар (HKD/RUB) к рублю дорожает заметно сильнее, сократив у нас до 5,4% недооцененность к доллару США в сравнении с их зарубежным соотношением (пара USD/HKD).
Российский долговой рынок продолжает демонстрировать крайне негативную динамику. Индекс гособлигаций RGBI снижается девятую сессию подряд, увеличив сегодня потери по сравнению с предыдущими днями. Индикатор в очередной раз обновил двухлетний минимум.
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