Россияне стали чаще страховать свои машины по каско

Количество полисов каско за прошлый 2023 год выросло более чем на треть.
Каждый шестой автовладелец, чья ответственность была застрахована по ОСАГО, страховал свою машину еще и по каско.
«Спрос на автокаско в 2023 году увеличился: число полисов, проданных гражданам, выросло более чем на треть. В результате у каждого шестого автовладельца, чья ответственность была застрахована по ОСАГО, автомобиль также был застрахован по каско. Годом ранее соотношение количества добровольных полисов к обязательным было один к восьми», — отмечает регулятор.
Увеличению сборов по автокаско способствовали резкий рост продаж новых автомобилей и популярность недорогих программ автострахования с ограниченными наборами рисков и франшизой, пояснили в ЦБ.
Также увеличилось число автомобилистов, кто страховал купленные подержанные машины.
ОСАГО
При этом в сегменте ОСАГО взносы увеличились по итогам прошлого года на 18,8%, до 324,4 млрд рублей, число договоров — на 3%.
В целом страховой рынок в 2023 году вырос на 25% и составил 2,3 трлн рублей.
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