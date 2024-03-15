Россиянам назвали способы защиты сбережений от инфляции

«Когда повышаются ключевые ставки, проходит от трех до шести кварталов, прежде чем через трансмиссионный механизм ставки начнут влиять на инфляцию. По сути дела, заявления о том, что максимума инфляция достигнет в конце второго квартала практически означает следующее: те изменения ставок, которые произошли с осени 2023 года, начнут в полной мере действовать во втором квартале этого года. Это лишь говорит о том, что если правильно работает трансмиссионный механизм Банка России, то после второго квартала инфляция станет снижаться», — сказал он.